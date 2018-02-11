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Шалимов: «Краснодар» закончил сбор на позитиве»

11 февраля 2018, 09:27
1

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итоги второго тренировочного сбора. Напомним, ранее «быки» выиграли со счетом 7:1 у «Хэбэй Чайна Форчун».

«Выполнили задачу номер один для подобных тренировочных матчей – не получили травмы. Игроки получили нагрузку, также получили удовольствие от того, что забили 7 голов. 7 мячей – это не мало. Позиционная атака была, и держали мяч, и в быстрые атаки уходили сегодня – во всех этих компонентах сегодня мы выглядели хорошо.

В плане обороны также играли агрессивно, старались выдвигаться и отбирать мяч на чужой половине поля, у нас это часто получалось. Сегодня мы много владели инициативой, много владели мячом, создали достаточно моментов, много забили. Сбор закончили на позитиве.

Сейчас ребятам важно отдохнуть, чтобы на третий сбор приехать и физически, и морально отдохнувшими. Тогда они будут готовы к работе, потому что нагрузки у нас на третьем сборе тоже будут», – сказал Шалимов.

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Краснодар Шалимов Игорь
Комментарии (1)
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Сильвербой
1518338542
Только не переоценивайте свои возможности, всетаки вы играли против китайцев!
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