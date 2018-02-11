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    Агуэро — о покере «Лестеру»: «Больше всего понравился четвертый гол»

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прокомментировал результат матча 27-го тура АПЛ против «Лестера» (5:1), в котором он оформил покер.

    «Я рад, мы должны продолжать в том же духе, сегодня мы взяли три важных очка. Теперь нас ждет Лига чемпионов и финал Кубка английской лиги. Мы близки к тому, чтобы выиграть АПЛ, но у нас еще есть важные игры.

    Какой из голов понравился больше всего? Не знаю. Наверное, четвертый, потому что я давно не забивал из-за пределов штрафной», — сказал Агуэро.

    Источник: BBC

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    11.02.2018 01:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 11 февраля 2018, 01:49

      Агуэро - МОЛОДЕЦ!!!

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