Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прокомментировал результат матча 27-го тура АПЛ против «Лестера» (5:1), в котором он оформил покер.

«Я рад, мы должны продолжать в том же духе, сегодня мы взяли три важных очка. Теперь нас ждет Лига чемпионов и финал Кубка английской лиги. Мы близки к тому, чтобы выиграть АПЛ, но у нас еще есть важные игры.

Какой из голов понравился больше всего? Не знаю. Наверное, четвертый, потому что я давно не забивал из-за пределов штрафной», — сказал Агуэро.