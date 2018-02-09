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  • Погребняк: «Я уже не в том возрасте, чтобы ездить на просмотры. Все прекрасно знают, кто я и что»

Погребняк: «Я уже не в том возрасте, чтобы ездить на просмотры. Все прекрасно знают, кто я и что»

9 февраля 2018, 22:59
20

Нападающий Павел Погребняк рассказал о том, что находится на сборах с «Тосно».

«Хотел высказаться на тему того, что я нахожусь в «Тосно» на просмотре, и успокоить нашу доброжелательную публику. Я действительно в Турции с «Тосно», но, чтобы вы понимали, я уже не в том возрасте, чтобы ездить на просмотры. Все прекрасно знают, кто я и что.

У моих агентов хорошие отношения с руководством «Тосно», Дмитрий Парфенов играл в «Спартаке», как и я. Договорились, чтобы я просто поддерживал форму с командой. Заключить контракт можно всегда, если это будет обоюдное согласие. Тем более амбиции у меня остались, как и желание играть», — сказал Погребняк.

Напомним, что в январе «Динамо» расторгло контракт с Погребняком, после чего игрок стал искать новый клуб.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Тосно Погребняк Павел
Комментарии (20)
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Юрэс
1518207142
Да Х........ЛЁТ ты обычный !!!
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Axe111
1518207931
Кто-НИКТО!!!!! Что-ДЕРЕВЯШКА!!!!!
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Obojaemiy
1518208577
Вот именно, что уже забыли кто ты и что!!!
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Hangeldi
1518208731
Если честно то я забыл кто ты такой
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insider_retro
1518210264
Отсутствие положительных эпизодов создало крайне негативное отношение к игроку! Чему он, собственно, сам и способствовал! На вась-вась сейчас контракт не проканает, да и убедительных аргументов в своей полезности у игрока, пожалуй, нет. Предстоит уход из футбола с полными карманами, но подмоченной репутацией!
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Челнинец
1518210445
Обленился совсем!
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Tostao
1518210651
"Все прекрасно знают, кто я и что..." --------------------------------------- Похоже только Парфёнов ещё не в курсе.))
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арейская
1518223721
Вот именно, знаем и кто и ЧТО...
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lekseij2007
1518238952
Ты унылый игрочишка! Не состоявшийся! И ещё дешевый понторез.
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OfaZavr
1518247236
конечно всем известно что кто ты - лавочник обдирающий клуб поэтому неизвестно что еще можно ожидать от такого персонажа вот и хотят посмотреть помнит ли еще что такое мяч и что с ним нужно делать, а руководство Тосно сами сказали что он у нас на просмотре а этот отпирается типа просто форму поддерживает))
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