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    Погребняк: «Я уже не в том возрасте, чтобы ездить на просмотры. Все прекрасно знают, кто я и что»

    Нападающий Павел Погребняк рассказал о том, что находится на сборах с «Тосно».

    «Хотел высказаться на тему того, что я нахожусь в «Тосно» на просмотре, и успокоить нашу доброжелательную публику. Я действительно в Турции с «Тосно», но, чтобы вы понимали, я уже не в том возрасте, чтобы ездить на просмотры. Все прекрасно знают, кто я и что.

    У моих агентов хорошие отношения с руководством «Тосно», Дмитрий Парфенов играл в «Спартаке», как и я. Договорились, чтобы я просто поддерживал форму с командой. Заключить контракт можно всегда, если это будет обоюдное согласие. Тем более амбиции у меня остались, как и желание играть», — сказал Погребняк.

    Напомним, что в январе «Динамо» расторгло контракт с Погребняком, после чего игрок стал искать новый клуб.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.02.2018 22:59
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 февраля 2018, 10:20

      конечно всем известно что кто ты - лавочник обдирающий клуб поэтому неизвестно что еще можно ожидать от такого персонажа вот и хотят посмотреть помнит ли еще что такое мяч и что с ним нужно делать, а руководство Тосно сами сказали что он у нас на просмотре а этот отпирается типа просто форму поддерживает))

      3
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 10 февраля 2018, 08:46

      Воу сколько лет прошло, а думает что еще на вершине, находясь в грязи.. высокомерность.

      0
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 10 февраля 2018, 08:02

      Ты унылый игрочишка! Не состоявшийся! И ещё дешевый понторез.

      -1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 10 февраля 2018, 04:34

      Уже пора забыть про таких игроков, которые только скандалами из-за зарплаты, да нарушением дисциплины бывают на слуху... Зачем надо знать с кем он и что он???

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 10 февраля 2018, 03:48

      Вот именно, знаем и кто и ЧТО...

      2
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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 10 февраля 2018, 01:55

      Мне кажется Павел застрял во временах Бундеслиги и даже Чемпионшипа. Все прекрасно знают, что ты даже в Динамо, который при всем уважении аутсайдер РФПЛ, не проходил в состав.

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 10 февраля 2018, 00:53

      так и марадоне не надо на просмотры ездить

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 10 февраля 2018, 00:35

      Кому он нужен "МЕССИ ПЕРЕРОСТОК ".

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 10 февраля 2018, 00:27

      а что-кто ты такое?

      2
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      Рейтинг: +213

      nik_59 10 февраля 2018, 00:22

      Кто-то такой же был...

      1
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