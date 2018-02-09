Погребняк: «Я уже не в том возрасте, чтобы ездить на просмотры. Все прекрасно знают, кто я и что»

Нападающий Павел Погребняк рассказал о том, что находится на сборах с «Тосно».

«Хотел высказаться на тему того, что я нахожусь в «Тосно» на просмотре, и успокоить нашу доброжелательную публику. Я действительно в Турции с «Тосно», но, чтобы вы понимали, я уже не в том возрасте, чтобы ездить на просмотры. Все прекрасно знают, кто я и что.

У моих агентов хорошие отношения с руководством «Тосно», Дмитрий Парфенов играл в «Спартаке», как и я. Договорились, чтобы я просто поддерживал форму с командой. Заключить контракт можно всегда, если это будет обоюдное согласие. Тем более амбиции у меня остались, как и желание играть», — сказал Погребняк.

Напомним, что в январе «Динамо» расторгло контракт с Погребняком, после чего игрок стал искать новый клуб.