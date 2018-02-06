Бекхэм: «Реалу» будет очень тяжело с «ПСЖ», но мадридцы любят Лигу чемпионов»

Бывший полузащитник «Реала» и «ПСЖ» Дэвид Бекхэм поделился мнением о противостоянии мадридцев и парижан в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Будет очень сложно с «ПСЖ» в его лучшей форме, которую команда набрала в настоящее время. Но это момент для «Реала», потому что он любит этот турнир.

Взгляните на игроков, которые у них есть, таких как Криштиану Роналду», – сказал Бекхэм.

Первый матч между «Реалом» и «ПСЖ» состоится 14 февраля на поле сливочных. Ответный – 6 марта в столице Франции.