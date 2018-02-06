Галлас: «Домашний статус ЧМ-2018 должен помочь российской сборной»

Бывший защитник сборной Франции Вильям Галлас рассказал о приоритетных целях национальной команды России на предстоящем чемпионате мира-2018.

«Думаю, самое важное для вашей сборной – профессиональный рост и совершенствование. Не знаю, какая у вас цель на этом турнире, но, полагаю, России важно выйти из группы. Это будет очень значимо для самих футболистов и для поклонников сборной.

Надеюсь, у вашей команды это получится, но всегда нужно совершенствовать игру. А для этого необходимо плотно работать и в клубах, и с федерацией – выстраивать команду. Никогда и ничего не приходит в одно мгновение. Тем не менее считаю, что домашний статус турнира должен помочь российской сборной.

Честно признаться, после завершения карьеры я не столь пристально слежу за российским футболом. Так что не могу выделить кого-то. Но думаю, я, как и многие другие, узнаю их имена после чемпионата мира», – считает Галлас.

Напомним, что сборная России сыграет в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией.