Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Галлас: «Домашний статус ЧМ-2018 должен помочь российской сборной»

    Бывший защитник сборной Франции Вильям Галлас рассказал о приоритетных целях национальной команды России на предстоящем чемпионате мира-2018.

    «Думаю, самое важное для вашей сборной – профессиональный рост и совершенствование. Не знаю, какая у вас цель на этом турнире, но, полагаю, России важно выйти из группы. Это будет очень значимо для самих футболистов и для поклонников сборной.

    Надеюсь, у вашей команды это получится, но всегда нужно совершенствовать игру. А для этого необходимо плотно работать и в клубах, и с федерацией – выстраивать команду. Никогда и ничего не приходит в одно мгновение. Тем не менее считаю, что домашний статус турнира должен помочь российской сборной.

    Честно признаться, после завершения карьеры я не столь пристально слежу за российским футболом. Так что не могу выделить кого-то. Но думаю, я, как и многие другие, узнаю их имена после чемпионата мира», – считает Галлас.

    Напомним, что сборная России сыграет в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.02.2018 11:31
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 6 февраля 2018, 13:56

      Ничего ей не поможет

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11