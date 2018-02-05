Хуммельс: «Под конец встречи «Бавария» была очень измотана»

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс отметил усталость, которая была заметна в концовке матча 21-го тура Бундеслиги против «Майнца». По его словам, все это приводило к множеству ошибок в игре.

«Мы слишком часто теряли мяч, некоторые ситуации мы могли разыграть и лучше. «Майнц» играл хорошо, несколько раз у наших ворот было очень опасно. Под конец встречи мы были очень измотанными, поле было тяжелым», – сказал Хуммельс.

Матч 21-го тура немецкой Бундеслиги «Майнц» – «Бавария» завершился со счетом 0:2. «Бавария» продолжает лидировать в турнирной таблице с 53 очками, опережая «Байер» и «Лейпциг» на 18 очков.