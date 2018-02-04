«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» забили четыре гола на двоих. «Барселона» чуть не проиграла «Эспаньолу». Дайджест событий дня

Роналду пообщался с оператором во время матча с «Леванте».
Спаллетти обвинил свою команду в слабохарактерности.
Вице-президент «Барселоны» объяснил, зачем Неймар ушел в «ПСЖ».
Сборная России в 10-й раз подряд выиграла Кубок легенд.
«Зенит» не смог переиграть «Слован» в товарищеском матче.
«Ювентус» забил семь мячей в ворота «Сассуоло».
Пике спас «Барселону» от поражения в матче с «Эспаньолом».
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» забили четыре гола на двоих, половину из них – в добавленное время.
Бывший футболист московского «Динамо» попался на допинге.
Футболисты «Тосно» прекратили бастовать.
Источник: Бомбардир.ру