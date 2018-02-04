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  • «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» забили четыре гола на двоих. «Барселона» чуть не проиграла «Эспаньолу». Дайджест событий дня

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» забили четыре гола на двоих. «Барселона» чуть не проиграла «Эспаньолу». Дайджест событий дня

4 февраля 2018, 22:39
4

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Спаллетти обвинил свою команду в слабохарактерности.

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (4)
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woyser
1517789029
Лидеров лихорадит по всему миру.
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igormaddog
1517790617
Может наши легенды на ЧМ-18 сыграют?)))
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swot1205
1517805845
Реально интересный матч был
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VeniaminS
1517812782
Результативные матчи
Ответить
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