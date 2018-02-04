Примера. Гол Пике спас «Барселону» от поражения в матче с «Эспаньолом»

Зачем вообще было проводить матч на таком газоне подвергая риску здоровье игроков? Вполне можно было его перенести по погодным условиям на более поздний срок. А так все очень было похоже на матч по болотному футболу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
В матче 22-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде разошлась миром с «Эспаньолом» – 1:1.
На гол нападающего хозяев Жерара Морено сине-гранатовые ответили забитым мячом защитника Жерара Пике.
Чемпионат Испании. Примера. 22-й тур
Эспаньол – Барселона – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Морено, 66; 1:1 – Пике, 83.