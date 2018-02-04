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    Примера. Гол Пике спас «Барселону» от поражения в матче с «Эспаньолом»

    В матче 22-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде разошлась миром с «Эспаньолом» – 1:1.

    На гол нападающего хозяев Жерара Морено сине-гранатовые ответили забитым мячом защитника Жерара Пике.

    Чемпионат Испании. Примера. 22-й тур

    Эспаньол – Барселона – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Морено, 66; 1:1 – Пике, 83.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    04.02.2018 20:05
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 5 февраля 2018, 17:46

      Зачем вообще было проводить матч на таком газоне подвергая риску здоровье игроков? Вполне можно было его перенести по погодным условиям на более поздний срок. А так все очень было похоже на матч по болотному футболу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB

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      Рейтинг: +116

      ron 80 5 февраля 2018, 11:14

      Отговорки по поводу плохого поля в пользу бедных....А вот слабая игра уже в 4-м матче в подряд - это действительность....Вальверде сильно увлёкся ротацией , что сказывается на сыгранности игроков...Постоянная смена игровых позиций для Роберто , Каутинио , Ракитича не создают игрового баланса ......

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 4 февраля 2018, 21:48

      Барса сыграла слабо? Вы видели состав Барсы, без Роберто Альбы и Месси игра потерялась, а состояние поля? Как можно там игра? Мяч не катился а крутился!!!

      3
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 4 февраля 2018, 20:42

      Пике своём репертуаре

      1
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      Рейтинг: +1055

      3ton 4 февраля 2018, 20:32

      Слабовато Барса сыграла.

      Но можно позволить себе так играть с таким отрывом

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > 3ton 4 февраля 2018, 20:48

      конечно помогли соседям заработать ничейку !

      2
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka > 3ton 4 февраля 2018, 22:29

      А ви это водное поло смотрэли...???Там мьяч не летал,он там плавал...

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > 3ton 5 февраля 2018, 09:12

      Барса нормально играла, но с Эспаньолом нередко непросто, а по таком полю, тем более. Дренажная система не справлялась, мяч постоянно застревал в газоне. Как можно играть в комбинационный футбол, когда даже на пару метров сложно отдать точный пас. Тем более, сами понимаете, что "водянистость" газона была неравномерной - на одном участке поля болото, на другом более-менее сухо, на третьем - что-то среднее, и футболист должен в уме всё это держать, чтобы отдать нужной силы и точности пас. Даже Месси и Иньеста напрягались по полной. А Эспаньолу такой футбол наоборот врадость, ну и, как обычно, чтобы не перекостылять всю команду сине-гранотовых, это же не дерби будет.
      Барса при Вальверде в очередной раз берёт очки волевым образом, что не может не радовать, при Энрике такого не было, этот матч был бы проигран. Пике - мужик: ему свистят, бьют по ногам, а он забивает такой важный гол.

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