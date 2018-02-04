Экс-игрок московского «Динамо» попался на допинге

Защитник лиссабонского «Спортинга» Дуглас, ранее выступавший за московское «Динамо», сдал положительную допинг-пробу. Об этом футболист сообщил на своей странице в инстаграме.

«С большим сожалением сообщаю, что сдал положительный допинг-тест в конце апреля прошлого года. Хочу заявить с чистой совестью, что не принимал никаких запрещенных препаратов, чтобы улучшить свои спортивные показатели.

В моем мочегонном средстве содержалось вещество, запрещенное ВАДА. Признаю свою ошибку и прошу меня простить. Я никогда не хотел обманывать», — написал Дуглас.

Стоит отметить, что «Спортинг» уже отстранил 30-летнего игрока от тренировок с командой.