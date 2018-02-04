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    Экс-игрок московского «Динамо» попался на допинге

    Защитник лиссабонского «Спортинга» Дуглас, ранее выступавший за московское «Динамо», сдал положительную допинг-пробу. Об этом футболист сообщил на своей странице в инстаграме.

    «С большим сожалением сообщаю, что сдал положительный допинг-тест в конце апреля прошлого года. Хочу заявить с чистой совестью, что не принимал никаких запрещенных препаратов, чтобы улучшить свои спортивные показатели.

    В моем мочегонном средстве содержалось вещество, запрещенное ВАДА. Признаю свою ошибку и прошу меня простить. Я никогда не хотел обманывать», — написал Дуглас.

    Стоит отметить, что «Спортинг» уже отстранил 30-летнего игрока от тренировок с командой.

    Источник: A Bola

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    04.02.2018 20:37
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 февраля 2018, 10:07

      ну если сам не виноват то это можно доказать не раз уже подобные случаи были.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev 5 февраля 2018, 05:04

      Ну сто пудово это русские научили его допингом пользоваться, а до этого он про такое только в страшных сказках слышал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 4 февраля 2018, 22:29

      человек из иной страны нагадил российскому клубу, - это именно так! Думайте!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 февраля 2018, 22:07

      Сказал искренне,от души.Однако надо знать что принимаешь.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 февраля 2018, 21:49

      Что-то с комментариями стало! Начинаешь отвечать, а коммент высвечивается в другом месте и непонятно кто, кому и к чему ляпнул! Админы что-то нахимичили!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > Serjoga 4 февраля 2018, 22:30

      Админы ещё не просохли после НГ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Serjoga 5 февраля 2018, 10:17

      Посмотрите - над сообщениями 3 подраздела - популярные, новые и первые. У Вас скорее стоит - популярные, кликните - новые - может будет удобнее!))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк > Serjoga 5 февраля 2018, 10:58

      Аналогично!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > neim 5 февраля 2018, 18:29

      Спасибо! Не заметил!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1426

      VSt 4 февраля 2018, 21:49

      Почему-то жаль парня.
      Карьера на этом заканчивается. Уже 30 лет.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 февраля 2018, 21:01

      А когда он ушел из Динамо? Если летом, то это проблемы Динамо!

      1
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Serjoga 4 февраля 2018, 21:22

      В данном случае это проблемы игрока.

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 4 февраля 2018, 20:48

      Ну, раз "экс", то для нас это уже не актуально и неинтересно.

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 4 февраля 2018, 20:47

      СЕНСАЦИЯ

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