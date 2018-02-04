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Экс-игрок московского «Динамо» попался на допинге

4 февраля 2018, 20:37
15

Защитник лиссабонского «Спортинга» Дуглас, ранее выступавший за московское «Динамо», сдал положительную допинг-пробу. Об этом футболист сообщил на своей странице в инстаграме.

«С большим сожалением сообщаю, что сдал положительный допинг-тест в конце апреля прошлого года. Хочу заявить с чистой совестью, что не принимал никаких запрещенных препаратов, чтобы улучшить свои спортивные показатели.

В моем мочегонном средстве содержалось вещество, запрещенное ВАДА. Признаю свою ошибку и прошу меня простить. Я никогда не хотел обманывать», — написал Дуглас.

Стоит отметить, что «Спортинг» уже отстранил 30-летнего игрока от тренировок с командой.

Источник: A Bola
Португалия. Примейра Динамо Спортинг Дуглас Франку
Комментарии (15)
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Axe111
1517766434
СЕНСАЦИЯ
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multiscan
1517766507
Ну, раз "экс", то для нас это уже не актуально и неинтересно.
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Serjoga
1517767290
А когда он ушел из Динамо? Если летом, то это проблемы Динамо!
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VSt
1517770170
Почему-то жаль парня. Карьера на этом заканчивается. Уже 30 лет.
Ответить
Serjoga
1517770190
Что-то с комментариями стало! Начинаешь отвечать, а коммент высвечивается в другом месте и непонятно кто, кому и к чему ляпнул! Админы что-то нахимичили!
Ответить
zigbert
1517771269
Сказал искренне,от души.Однако надо знать что принимаешь.
Ответить
Par Mezan
1517772577
человек из иной страны нагадил российскому клубу, - это именно так! Думайте!
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Smekaev
1517796279
Ну сто пудово это русские научили его допингом пользоваться, а до этого он про такое только в страшных сказках слышал.
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OfaZavr
1517814425
ну если сам не виноват то это можно доказать не раз уже подобные случаи были.
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