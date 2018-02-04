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    Футболисты «Тосно» прекратили забастовку

    Игроки «Тосно» возобновили трудовую деятельность, получив обещания от руководства погасить задолженности по заработной плате до конца месяца. Об этом сообщил генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов.

    Напомним, ранее игроки «Тосно» не вышли на товарищеский матч с курским «Авангардом» из-за долгов по зарплате.

    «Руководство дало команде обещание погасить задолженности до конца месяца. Игроки возобновили трудовую деятельность», – сказал Зотов.

    Источник: Р-Спорт

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    04.02.2018 19:01
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 5 февраля 2018, 19:36

      Штрейкбрехеры.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 5 февраля 2018, 05:05

      до конца какого месяца и, главное, какого года, не уточнили?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 4 февраля 2018, 22:23

      Обещать,ещё не значить жениться,но кушать хочется всегда...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 февраля 2018, 20:23

      Дела идут, контора пишет,бухгалтер деньги выдает.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 февраля 2018, 19:32

      хорошо, значит правда ничего серьезного.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 4 февраля 2018, 19:22

      А если бы возвели баррикады и натащили покрышек к офису руководства, то уже в понедельник всех игроков пригласили бы вежливо в кассу!!)))

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 4 февраля 2018, 19:20

      Смешно --- столько денег крутится , такие зарплаты и денег нет -- что же происходит в нашем футболе ???

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka > Zenmaster 4 февраля 2018, 22:25

      денег НЕТ,но вы держитесь,где-то же я это уже слышал???,вот блин, запамятовал где...

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > Zenmaster 5 февраля 2018, 11:29

      Это РОССИЯ . Как в мультике-ЕСЛИ ОНИ ЕСТЬ , ТО ИХ СРАЗУ НЕТ

      0
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      Рейтинг: +371

      multi1984 4 февраля 2018, 19:14

      А куда уже деньги исчезли после ухода заболотного и Маркова?

      1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 4 февраля 2018, 19:04

      оперативненько

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