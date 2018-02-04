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Футболисты «Тосно» прекратили забастовку

4 февраля 2018, 19:01
11

Игроки «Тосно» возобновили трудовую деятельность, получив обещания от руководства погасить задолженности по заработной плате до конца месяца. Об этом сообщил генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов.

Напомним, ранее игроки «Тосно» не вышли на товарищеский матч с курским «Авангардом» из-за долгов по зарплате.

«Руководство дало команде обещание погасить задолженности до конца месяца. Игроки возобновили трудовую деятельность», – сказал Зотов.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Тосно
Комментарии (11)
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Joko21
1517760296
оперативненько
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multi1984
1517760842
А куда уже деньги исчезли после ухода заболотного и Маркова?
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Zenmaster
1517761225
Смешно --- столько денег крутится , такие зарплаты и денег нет -- что же происходит в нашем футболе ???
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insider_retro
1517761342
А если бы возвели баррикады и натащили покрышек к офису руководства, то уже в понедельник всех игроков пригласили бы вежливо в кассу!!)))
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OfaZavr
1517761953
хорошо, значит правда ничего серьезного.
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zigbert
1517765034
Дела идут, контора пишет,бухгалтер деньги выдает.
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koli4ka
1517772206
Обещать,ещё не значить жениться,но кушать хочется всегда...
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rammax fcsm
1517796320
до конца какого месяца и, главное, какого года, не уточнили?
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AlfavitЪ
1517848601
Штрейкбрехеры.
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