Футболисты «Тосно» прекратили забастовку

Игроки «Тосно» возобновили трудовую деятельность, получив обещания от руководства погасить задолженности по заработной плате до конца месяца. Об этом сообщил генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов.

Напомним, ранее игроки «Тосно» не вышли на товарищеский матч с курским «Авангардом» из-за долгов по зарплате.

«Руководство дало команде обещание погасить задолженности до конца месяца. Игроки возобновили трудовую деятельность», – сказал Зотов.