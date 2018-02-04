Спаллетти: «У «Интера» слабый характер»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти поделился мнением об игре команды.

«Очевидно, что возникает небольшое беспокойство, потому что наша игра не улучшается даже после замен. Мы должны работать над тем, чтобы найти уверенность и иметь четкое представление о том, как прогрессировать.

Некоторые игроки, которые могут внести разнообразие в игру и добавить качества, играют ниже своего уровня. На тренировках мы работаем хорошо, но в матче нам не хватает уверенности, чтобы добиться результата.

Как только что-то идет не так, мы теряем уверенность. Видимо, у нас слабый характер. Мы сразу возвращаемся к прошлым страхам», — сказал Спаллетти.

«Интер» не побеждает в чемпионате Италии на протяжении восьми матчей. Сейчас команда занимает четвертую строчку в турнирной таблице.