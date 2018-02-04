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Спаллетти: «У «Интера» слабый характер»

4 февраля 2018, 12:11
11

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти поделился мнением об игре команды.

«Очевидно, что возникает небольшое беспокойство, потому что наша игра не улучшается даже после замен. Мы должны работать над тем, чтобы найти уверенность и иметь четкое представление о том, как прогрессировать.

Некоторые игроки, которые могут внести разнообразие в игру и добавить качества, играют ниже своего уровня. На тренировках мы работаем хорошо, но в матче нам не хватает уверенности, чтобы добиться результата.

Как только что-то идет не так, мы теряем уверенность. Видимо, у нас слабый характер. Мы сразу возвращаемся к прошлым страхам», — сказал Спаллетти.

«Интер» не побеждает в чемпионате Италии на протяжении восьми матчей. Сейчас команда занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Интер Спаллетти Лучано
Комментарии (11)
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АХМАТ95
1517740226
А у тебя вместо яиц камни
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Su27Flanker
1517742540
Потому что ты выставляешь одних и тех же...на скамейке сидят люди которые лучше игроков основы...почему консело начал не со старта? лучший игрок прошлого матча....и когда карамоа с рафиньей вышли вместо таких недоигроков как брозович и перишич интер и заиграл по новому
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nemolod
1517745722
Лысый тренер в своем репертуаре: при очередных неудачах виноваты "некоторые игроки",только кто вот их тренирует так,что целых восемь матчей,а это считай месяц (!) команда не может победить-очень напоминает мне бывших начальников,которые свое неумение сваливали на подчиненных,да поставь к этим игрокам к примеру того же Аленичева, команда заиграла бы уж точно не хуже!
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Lev Aleks
1517746617
Спаллетти снова поругался с игроками и они его сплавляют)
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Vadim-SS
1517750252
А это давно всем известно.
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Одинокий волк Маквейд
1517755786
Лучше не скажешь, лошары.
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Gornostay
1517756950
Какой тренер,такая и команда
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OfaZavr
1517758237
ну а тренер то на что, он как раз и должен исправить если заметил неладное.
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iBragim2102
1517837743
Спалетти пришел, чтобы указать интеру на его место.
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