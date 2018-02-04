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    Спаллетти: «У «Интера» слабый характер»

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти поделился мнением об игре команды.

    «Очевидно, что возникает небольшое беспокойство, потому что наша игра не улучшается даже после замен. Мы должны работать над тем, чтобы найти уверенность и иметь четкое представление о том, как прогрессировать.

    Некоторые игроки, которые могут внести разнообразие в игру и добавить качества, играют ниже своего уровня. На тренировках мы работаем хорошо, но в матче нам не хватает уверенности, чтобы добиться результата.

    Как только что-то идет не так, мы теряем уверенность. Видимо, у нас слабый характер. Мы сразу возвращаемся к прошлым страхам», — сказал Спаллетти.

    «Интер» не побеждает в чемпионате Италии на протяжении восьми матчей. Сейчас команда занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

    Источник: Football Italia

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    04.02.2018 12:11
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 5 февраля 2018, 16:35

      Спалетти пришел, чтобы указать интеру на его место.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 февраля 2018, 18:30

      ну а тренер то на что, он как раз и должен исправить если заметил неладное.

      2
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 4 февраля 2018, 18:09

      Какой тренер,такая и команда

      1
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 4 февраля 2018, 17:49

      Лучше не скажешь, лошары.

      0
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      Рейтинг: +12

      Vadim-SS 4 февраля 2018, 16:17

      А это давно всем известно.

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 4 февраля 2018, 15:16

      Спаллетти снова поругался с игроками и они его сплавляют)

      1
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 4 февраля 2018, 15:02

      Лысый тренер в своем репертуаре: при очередных неудачах виноваты "некоторые игроки",только кто вот их тренирует так,что целых восемь матчей,а это считай месяц (!) команда не может победить-очень напоминает мне бывших начальников,которые свое неумение сваливали на подчиненных,да поставь к этим игрокам к примеру того же Аленичева, команда заиграла бы уж точно не хуже!

      2
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > nemolod 4 февраля 2018, 15:23

      Какой месяц. Два))) мерда последний раз побеждала 3 декабря, чему я несказанно рад.

      0
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      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 4 февраля 2018, 14:09

      Потому что ты выставляешь одних и тех же...на скамейке сидят люди которые лучше игроков основы...почему консело начал не со старта? лучший игрок прошлого матча....и когда карамоа с рафиньей вышли вместо таких недоигроков как брозович и перишич интер и заиграл по новому

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      Рейтинг: -15

      АХМАТ95 > Su27Flanker 4 февраля 2018, 14:17

      Вот я о том же

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      Рейтинг: -15

      АХМАТ95 4 февраля 2018, 13:30

      А у тебя вместо яиц камни

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