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    Вице-президент «Барселоны»: «Неймар играл с нами в кошки-мышки. Он хотел спровоцировать шумиху уходом в «ПСЖ»

    Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре рассказал о переходе нападающего «ПСЖ» Неймара из каталонского клуба летом.

    «Мы столько общались с ним, с его отцом… и без подвижек в деле. Если бы он подошел и сказал нам, что хочет уйти, как это сделал Фабрегас, Педро, Санчес или Масекрано, мы бы все поняли. Но чего ты не можешь делать, так это гадать на кофейной гуще.

    Он играл с нами в кошки-мышки. Он ничего не говорил нам. Если бы он это сделал, «ПСЖ» купил бы его за меньшую сумму, и для нас бы последующие трансферы стоили меньше. Своим поведением Неймар хотел спровоцировать шумиху на рынке. В какой-то момент мы поняли, откуда все это взялось, и сказали, что не заплатим бонус за продление контракта.

    Зачем он это делал? Он знал, что никогда не стал бы первым номером, пока Месси играет в «Барсе». Очевидно, что Месси — первый. И чтобы бы стать первым номером, Неймар должен был покинуть клуб», — сказал Местре.

    Напомним, что Неймар намерен судиться с «Барселоной».

    Источник: Sport.es

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    04.02.2018 15:36
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +88

      Marvianu 5 февраля 2018, 15:39

      он вышел из тени Роналду как скандальная личность. Насколько я не любил выходки молодого Криша, все же до выходок Неймара им оказалось далеко. тьфу на петуха этого

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 5 февраля 2018, 02:20

      Барса ничего не потеряла.

      1
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      Рейтинг: +31

      санкус 4 февраля 2018, 23:10

      Очень "плохой" парень - это чтоб не выматериться, по нему видно что оно то самое "оно что не тонет" не уважал сразу с первого его появления в барсе и убедился в том что был прав

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 февраля 2018, 18:46

      вот такими поступками и портит себе репутацию все больше и больше.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +116

      ron 80 4 февраля 2018, 17:20

      Барсе очень сильно повезло ,что именно сейчас эта крыса соскочила с корабля.....Вспомните Фигу.....

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +906

      Football06 4 февраля 2018, 16:59

      А ведь Месси наслаждался игрой в то время Лучшего игрока и дриблера Рональдиньо, и он не плакал что он не номер 1 и т. Д. Вот в чем разница футбола и игрока лично, надо быть человечным везде, Неймар хотел ЗМ а не супер команду и супер трио, ну и пошел он в ПСЖ, да статистика зашкаливает, но кто будет тебе давать ЗМ за голы Дижона Меца и т. Д. ? Никто, в ЛЧ да выиграют будут шансы да и Бразилия на пике, может и на ЧМ выиграть, но если у тебя в сборной всё хорошо, то состав ПСЖ не в силах взять ЛЧ, именно защита, тот же Пасторе Вератти Рабьо да они хорошие игроки но не лучшие, он должен был развиваться и стремиться стать лучше, а не стать крысой и быть самым самым как Роналду

      4
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      Рейтинг: +2205

      spam2009 4 февраля 2018, 16:47

      такой же слащавый п....р как и Роналдо

      0
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      Рейтинг: +14

      ZGAMES > spam2009 4 февраля 2018, 19:06

      согласен!

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 февраля 2018, 16:39

      Не по тому пути пошел Неймар.Все это чревато...

      6
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 4 февраля 2018, 16:01

      Неймар испортил себе репутацию,как личность, уже давно....

      9
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      Рейтинг: +8

      TheNotoriousMMA 4 февраля 2018, 16:00

      твои ладошки уже далеко зашли, я хочу тебя, а еще хочу сижку

      -1
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