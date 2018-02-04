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  • Вице-президент «Барселоны»: «Неймар играл с нами в кошки-мышки. Он хотел спровоцировать шумиху уходом в «ПСЖ»

Вице-президент «Барселоны»: «Неймар играл с нами в кошки-мышки. Он хотел спровоцировать шумиху уходом в «ПСЖ»

4 февраля 2018, 15:36
12

Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре рассказал о переходе нападающего «ПСЖ» Неймара из каталонского клуба летом.

«Мы столько общались с ним, с его отцом… и без подвижек в деле. Если бы он подошел и сказал нам, что хочет уйти, как это сделал Фабрегас, Педро, Санчес или Масекрано, мы бы все поняли. Но чего ты не можешь делать, так это гадать на кофейной гуще.

Он играл с нами в кошки-мышки. Он ничего не говорил нам. Если бы он это сделал, «ПСЖ» купил бы его за меньшую сумму, и для нас бы последующие трансферы стоили меньше. Своим поведением Неймар хотел спровоцировать шумиху на рынке. В какой-то момент мы поняли, откуда все это взялось, и сказали, что не заплатим бонус за продление контракта.

Зачем он это делал? Он знал, что никогда не стал бы первым номером, пока Месси играет в «Барсе». Очевидно, что Месси — первый. И чтобы бы стать первым номером, Неймар должен был покинуть клуб», — сказал Местре.

Напомним, что Неймар намерен судиться с «Барселоной».

Источник: Sport.es
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона ПСЖ Неймар
Комментарии (12)
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insider_retro
1517748367
Не верится, что так долго доходили до истины! Вице-президенту надо быть более осведомлённым, иначе будут репутационные потери и преимущество в информированности у соперников!))
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TheNotoriousMMA
1517749205
твои ладошки уже далеко зашли, я хочу тебя, а еще хочу сижку
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acer2003
1517749280
Неймар испортил себе репутацию,как личность, уже давно....
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zigbert
1517751561
Не по тому пути пошел Неймар.Все это чревато...
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spam2009
1517752034
такой же слащавый п....р как и Роналдо
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Football06
1517752779
А ведь Месси наслаждался игрой в то время Лучшего игрока и дриблера Рональдиньо, и он не плакал что он не номер 1 и т. Д. Вот в чем разница футбола и игрока лично, надо быть человечным везде, Неймар хотел ЗМ а не супер команду и супер трио, ну и пошел он в ПСЖ, да статистика зашкаливает, но кто будет тебе давать ЗМ за голы Дижона Меца и т. Д. ? Никто, в ЛЧ да выиграют будут шансы да и Бразилия на пике, может и на ЧМ выиграть, но если у тебя в сборной всё хорошо, то состав ПСЖ не в силах взять ЛЧ, именно защита, тот же Пасторе Вератти Рабьо да они хорошие игроки но не лучшие, он должен был развиваться и стремиться стать лучше, а не стать крысой и быть самым самым как Роналду
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ron 80
1517754018
Барсе очень сильно повезло ,что именно сейчас эта крыса соскочила с корабля.....Вспомните Фигу.....
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OfaZavr
1517759205
вот такими поступками и портит себе репутацию все больше и больше.
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санкус
1517775031
Очень "плохой" парень - это чтоб не выматериться, по нему видно что оно то самое "оно что не тонет" не уважал сразу с первого его появления в барсе и убедился в том что был прав
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iBragim2102
1517786454
Барса ничего не потеряла.
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