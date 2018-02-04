Вице-президент «Барселоны»: «Неймар играл с нами в кошки-мышки. Он хотел спровоцировать шумиху уходом в «ПСЖ»

Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре рассказал о переходе нападающего «ПСЖ» Неймара из каталонского клуба летом.

«Мы столько общались с ним, с его отцом… и без подвижек в деле. Если бы он подошел и сказал нам, что хочет уйти, как это сделал Фабрегас, Педро, Санчес или Масекрано, мы бы все поняли. Но чего ты не можешь делать, так это гадать на кофейной гуще.

Он играл с нами в кошки-мышки. Он ничего не говорил нам. Если бы он это сделал, «ПСЖ» купил бы его за меньшую сумму, и для нас бы последующие трансферы стоили меньше. Своим поведением Неймар хотел спровоцировать шумиху на рынке. В какой-то момент мы поняли, откуда все это взялось, и сказали, что не заплатим бонус за продление контракта.

Зачем он это делал? Он знал, что никогда не стал бы первым номером, пока Месси играет в «Барсе». Очевидно, что Месси — первый. И чтобы бы стать первым номером, Неймар должен был покинуть клуб», — сказал Местре.

Напомним, что Неймар намерен судиться с «Барселоной».