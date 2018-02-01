Неймар подал в суд на «Барселону»

Нападающий «ПСЖ» Неймар подал иск в суд на «Барселону», сообщает El Mundo. Бразилец рассчитывает взыскать бонус с каталонцев в размере 30 миллионов евро – деньги полагалась Неймару за продление контракта с клубом в октябре 2016 года. Часть этой суммы так и не была выплачена из-за перехода форварда в «ПСЖ».

Юристы «Барселоны» также готовы подать встречный иск на Неймара с целью взыскать часть данной суммы, которая все же была выплачена бразильцу. К ней прибавится еще 9 миллионов евро в качестве возмещения убытков. Каталонцы мотивируют это тем, что бразилец не имеет права на подъемные, так как контракт был разорван по его инициативе, что нанесло клубу ущерб в размере около 75 миллионов евро.