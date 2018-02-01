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Неймар подал в суд на «Барселону»

1 февраля 2018, 08:04
27

Нападающий «ПСЖ» Неймар подал иск в суд на «Барселону», сообщает El Mundo. Бразилец рассчитывает взыскать бонус с каталонцев в размере 30 миллионов евро – деньги полагалась Неймару за продление контракта с клубом в октябре 2016 года. Часть этой суммы так и не была выплачена из-за перехода форварда в «ПСЖ».

Юристы «Барселоны» также готовы подать встречный иск на Неймара с целью взыскать часть данной суммы, которая все же была выплачена бразильцу. К ней прибавится еще 9 миллионов евро в качестве возмещения убытков. Каталонцы мотивируют это тем, что бразилец не имеет права на подъемные, так как контракт был разорван по его инициативе, что нанесло клубу ущерб в размере около 75 миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Испания. Примера ПСЖ Барселона Неймар
Комментарии (27)
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woyser
1517463444
Ещё один крашенный клоун)
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Татарин за ЦСКА
1517463807
Это не красивый поступок со стороны Неймара!!!
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rammax fcsm
1517464684
петушок-гадёныш...
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Tajik-za Zenit
1517465153
Жадный фраер
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Аристократ Олжик
1517466296
Оба жадные . . .
Ответить
zigbert
1517467366
Вот это не понятно.С Барселоны,которая тебя боготворила,готов напоследок содрать бабла. Некрасивый поступок.
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TUMS
1517467703
Вокруг Немара одни скандалы, все пиариться.
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OfaZavr
1517475058
очень видимо благодарен клубу раз так поступает.
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Football06
1517476686
Если судить то он сам по его инициативе разорвал контракт, так что думаю это лишь доказывает то что человечности в Неймаре 0%))) жалко а ведь Барса его сделала топ игроков, и даже сравнивали с Рональдиньо, до него ему еще далеко, вообще стал похож На Роналду, постоянно плачет из-за денег, а ведь говорили на понижение зарплаты пойдет в реал, и вы думаете теперь что это правда? Если человек после полугода подает на бывший клуб из-за денег? От него Больше проблем, чем пользы
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Spartak 777
1517481962
мдаааа....ну ты и петух
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