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    Неймар подал в суд на «Барселону»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар подал иск в суд на «Барселону», сообщает El Mundo. Бразилец рассчитывает взыскать бонус с каталонцев в размере 30 миллионов евро – деньги полагалась Неймару за продление контракта с клубом в октябре 2016 года. Часть этой суммы так и не была выплачена из-за перехода форварда в «ПСЖ».

    Юристы «Барселоны» также готовы подать встречный иск на Неймара с целью взыскать часть данной суммы, которая все же была выплачена бразильцу. К ней прибавится еще 9 миллионов евро в качестве возмещения убытков. Каталонцы мотивируют это тем, что бразилец не имеет права на подъемные, так как контракт был разорван по его инициативе, что нанесло клубу ущерб в размере около 75 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.02.2018 08:04
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 2 февраля 2018, 09:57

      Резиновое изделие №2.

      0
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      Рейтинг: +399

      kella 2 февраля 2018, 08:51

      Этот скандалист уже достал!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 2 февраля 2018, 02:18

      Разорвал контракт по своей инициативе? а 222 млн евро, которые были выплачены клубу по этой инициативе не в счёт? Думаю, у Неймара есть все основания подавать в суд, иначе бы он это не сделал

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 1 февраля 2018, 22:25

      Вот и вся реальная суть Неймара и его воспитания от отца... хорошо что его нет в Барсе

      0
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 1 февраля 2018, 22:23

      это типо чтобы в Реале болельщики приняли)))

      0
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 1 февраля 2018, 22:18

      ни стыда, ни совести нет...

      0
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 1 февраля 2018, 21:18

      Вот это фрукт...никогда его не уважал,как человека....он все хуже и хуже падает в моих глазах.(((

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      Рейтинг: +40

      стикс 1 февраля 2018, 14:49

      перейдёт Реал ....и сдуется там

      0
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      Рейтинг: +1049

      mig28 1 февраля 2018, 14:27

      Назло в Реал перейдет)))

      0
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 1 февраля 2018, 13:46

      мдаааа....ну ты и петух

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