АПЛ. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграли вничью, два гола были забиты в добавленное время

«Ливерпуль» в матче 26-го тура чемпионата Англии сыграл на своем поле вничью с «Тоттенхэмом» – 2:2.

Стоит отметить, что команды забили по голу в добавленное время. На 91-й минуте встречи после сольного прохода отличился Мохамед Салах, а спустя три минуты пенальти реализовал Гарри Кейн.

Чемпионат Англии. АПЛ. 26-й тур

Ливерпуль – Тоттенхэм – 2:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Салах, 3; 1:1 – Ваньяма, 80; 2:1 – Салах, 90+1; 2:2 – Кейн, 90+4.

Незабитый пенальти: Кейн, 85.

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