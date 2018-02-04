Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    АПЛ. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграли вничью, два гола были забиты в добавленное время

    «Ливерпуль» в матче 26-го тура чемпионата Англии сыграл на своем поле вничью с «Тоттенхэмом» – 2:2.

    Стоит отметить, что команды забили по голу в добавленное время. На 91-й минуте встречи после сольного прохода отличился Мохамед Салах, а спустя три минуты пенальти реализовал Гарри Кейн.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 26-й тур

    Ливерпуль – Тоттенхэм – 2:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Салах, 3; 1:1 – Ваньяма, 80; 2:1 – Салах, 90+1; 2:2 – Кейн, 90+4.

    Незабитый пенальти: Кейн, 85.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.02.2018 21:24
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 февраля 2018, 10:11

      вот это зрелище! когда ничего непонятно до самого конца и все в напряженном ожидании.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 5 февраля 2018, 05:03

      Тоттехнем это как барселона в испании(в плане судей)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      red-killer 5 февраля 2018, 04:37

      Че за *****?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +504

      alex-76 4 февраля 2018, 23:07

      Лайнсмену со стадиона лучше через черный ход и флажком в заднице, так на всякий случай

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 4 февраля 2018, 22:33

      Футбол был супер,но жаренная картошка все же лучше...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +109

      Timoor8607 4 февраля 2018, 22:02

      Судьи сделали матч! браво! Ливерпуль жаль!Тотенхем отскок, хотя гол шикарный первый забили шпоры!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 4 февраля 2018, 21:57

      В первом пенальте кейн нырнул, на повторе видно было что контакта не было. Во втором пенальте то ли матип то ли вирджел ногу замахнул но во время убрал в итоге пендос тоже левый. Удивила потолагичная активнасть второго судьи который из кожи вон лез навязыаая свое мнение главному судье а главный судья по мне был только на бумаге в по факту латентный главным судьей был боковым. Сорри за каламбур. Имхо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12331

      Вомбат 4 февраля 2018, 21:50

      Насчет "потрясающе". Содержание (подчеркиваю, не качество, а содержание) игры определяют не только игроки. Но и судьи. Худшие судьи в Европе - в Англии и Испании. Они и ошибаются часто и подсуживают нагло. Судья, наверное, подумал, когда Кейн не забил: - Один липовый пеналь не помог, ничего мы второй поставим. В итоге получается сплошь и рядом - игра сама по себе, счет сам по себе. И это портит всю малину.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 февраля 2018, 21:43

      Это настоящая драма в двух актах.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Liverpool.fan 4 февраля 2018, 21:38

      Судьи сссу.и!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11