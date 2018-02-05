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Судьи
Главный судья:
Джонатан Мосс (Вест-Йоркшир)
Материалы

Ливерпуль - Тоттенхэм

04.02.2018, Воскресенье, 19:30 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Трансляция: МАТЧ ТВ Англия. Премьер-лига, 26 тур Ливерпуль - Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
9 тур
22 октября, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
25 тур
11 февраля, суббота 20:30 Ливерпуль 2:0 Тоттенхэм
3 тур
27 августа, суббота 14:30 Тоттенхэм 1:1 Ливерпуль
Англия. Кубок Лиги (2016/2017)
1/8 финала
25 октября, вторник 21:45 Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
32 тур
2 апреля, суббота 19:30 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм
9 тур
17 октября, суббота 14:45 Тоттенхэм 0:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
25 тур
10 февраля, вторник 23:00 Ливерпуль 3:2 Тоттенхэм
3 тур
31 августа, воскресенье 16:30 Тоттенхэм 0:3 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
32 тур
30 марта, воскресенье 19:00 Ливерпуль 4:0 Тоттенхэм
16 тур
15 декабря, воскресенье 20:00 Тоттенхэм 0:5 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
29 тур
10 марта, воскресенье 20:00 Ливерпуль 3:2 Тоттенхэм
14 тур
28 ноября, среда 23:45 Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
24 тур
6 февраля, понедельник 23:59 Ливерпуль 0:0 Тоттенхэм
5 тур
18 сентября, воскресенье 16:30 Тоттенхэм 4:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
37 тур
15 мая, воскресенье 19:00 Ливерпуль 0:2 Тоттенхэм
15 тур
28 ноября, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
21 тур
20 января, среда 23:00 Ливерпуль 2:0 Тоттенхэм
1 тур
16 августа, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
38 тур
24 мая, воскресенье 19:00 Ливерпуль 3:1 Тоттенхэм
11 тур
1 ноября, суббота 20:30 Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль
Кубок Английской лиги (2008/2009)
1/8 финала
12 ноября, среда 22:45 Тоттенхэм 4:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
38 тур
11 мая, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль
9 тур
7 октября, воскресенье 18:00 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 4 2 106:27 +79 100
2. Манчестер Юн 38 25 6 7 68:28 +40 81
3. Тоттенхэм 38 23 8 7 74:36 +38 77
4. Ливерпуль 38 21 12 5 84:38 +46 75
5. Челси 38 21 7 10 62:38 +24 70
6. Арсенал 38 19 6 13 74:51 +23 63
7. Бернли 38 14 12 12 36:39 -3 54
8. Эвертон 38 13 10 15 44:58 -14 49
9. Лестер 38 12 11 15 56:60 -4 47
10. Ньюкасл 38 12 8 18 39:47 -8 44
11. Кристал Пэлас 38 11 11 16 45:55 -10 44
12. Борнмут 38 11 11 16 45:61 -16 44
13. Вест Хэм 38 10 12 16 48:68 -20 42
14. Уотфорд 38 11 8 19 44:64 -20 41
15. Брайтон 38 9 13 16 34:54 -20 40
16. Хаддерсфилд 38 9 10 19 28:58 -30 37
17. Саутгемптон 38 7 15 16 37:56 -19 36
18. Суонси 38 8 9 21 28:56 -28 33
19. Сток Сити 38 7 12 19 35:68 -33 33
20. Вест Бромвич 38 6 13 19 31:56 -25 31
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 5 февраля 2018, 00:08

    молодцы, хорошая игра

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    Рейтинг: +1691

    Антон bx14e 4 февраля 2018, 21:25

    судья на линии-мразь полная!

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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 4 февраля 2018, 21:24

    ИМХО, липовый пенальти последний...

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    Рейтинг: +1691

    Антон bx14e > Koshkin@myshkyn 4 февраля 2018, 21:25

    а первый не липовый?? вне игры!

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    Рейтинг: +324

    hellkid 4 февраля 2018, 21:19

    Перес!звони Салаху!!!

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    Рейтинг: +557

    avera 4 февраля 2018, 21:15

    Если такие моссы будут судить на ЧМ нашу группу- сборная точно не выйдет из группы.

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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 4 февраля 2018, 20:17

    надо чтоб тоттенхем забил, тогда "пойдёт жара в хату")

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 4 февраля 2018, 19:02

    я за Ливерпуль!!!

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    Рейтинг: +65

    SantiagoGridunias 4 февраля 2018, 17:04

    Ливер вперед 3-2

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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 4 февраля 2018, 15:29

    Будет шикарный матч!

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    Рейтинг: +504

    alex-76 4 февраля 2018, 01:43

    YNWA!

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