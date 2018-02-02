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    Хави разочарован поведением Неймара

    Бывший полузащитник «Барселоны» Хави дал оценку поведению экс-нападающего каталонцев Неймара. Напомним, резонанс вызвал эпизод, в котором бразилец протянул руку игроку «Ренна», оказавшемуся на газоне, но затем убрал ее. Кроме того, после игры он жаловался, что его слишком часто били по ногам и нарушали на нем правила.

    «Честно говоря, я разочарован в Неймаре. Надеюсь, он научится больше уважать соперников.

    Жаль, что его не смогли научить этому в «Барселоне». Такое поведение делает великих игроков ничтожными», – заявил Хави Sporx.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.02.2018 07:05
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 2 февраля 2018, 17:39

      Звездная болезнь обострилась

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 2 февраля 2018, 17:09

      Говнооооо!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 2 февраля 2018, 17:09

      Говно!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 февраля 2018, 14:24

      Хави легенда Барселоны,к его словам надо прислушаться.Неймар скорей всего таким игроком не станет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 2 февраля 2018, 12:27

      Да уж, с гнильцой мальчишка. Не видать ему золотой мяч как своих ушей...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 2 февраля 2018, 12:24

      Да уж, с гнильцой мальчишка. Не видать ему золотого мяча как своих ушей...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 2 февраля 2018, 11:58

      Игрок Ренна ему все правильный жест ему показал когда тот руку убрал)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 2 февраля 2018, 11:31

      Что вы хотели? Чел получает 222 ляма только за то что попадает в 7ми метровые ворота мячом. Таким его сделало мафиозное Фифа и наше общество которое дает ему такие деньги. А ему с такими деньгами нас...ть на всех соперников и на всех нас кто пишет об этом коменты

      0
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      Рейтинг: +40

      sevenn903 2 февраля 2018, 11:23

      позорище мирового футбола, просто нет слов...

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 февраля 2018, 10:28

      полностью согласен, если не пересмотрит своего поведения то вряд ли встанет когда-нибудь вровень с великими.

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