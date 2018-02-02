Хави разочарован поведением Неймара

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави дал оценку поведению экс-нападающего каталонцев Неймара. Напомним, резонанс вызвал эпизод, в котором бразилец протянул руку игроку «Ренна», оказавшемуся на газоне, но затем убрал ее. Кроме того, после игры он жаловался, что его слишком часто били по ногам и нарушали на нем правила.

«Честно говоря, я разочарован в Неймаре. Надеюсь, он научится больше уважать соперников.

Жаль, что его не смогли научить этому в «Барселоне». Такое поведение делает великих игроков ничтожными», – заявил Хави Sporx.