Силлессен: «Ответный матч с «Валенсией» не будет легким»

Вратарь «Барселоны» Яспер Силлессен после победы над «Валенсией» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании (1:0) заявил, что ждет сложностей для своей команды в ответной встрече.

«Мы добились отличного результата, но второй матч не будет легким. «Валенсии» было тяжело на таком стадионе, как наш, а мы смогли воспользоваться этим и преуспели», – заявил после матча Силессен.

Первый матч 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» – «Валенсия» завершился со счетом 1:0. Ответная встреча состоится 8 февраля.