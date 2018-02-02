Коваленко: «Шансы «Шахтера» в матче с «Ромой» – 50 на 50»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Виктор Коваленко рассказал о подготовке команды на сборах перед возобновлением Лиги чемпионов, в которой украинцам придется встретиться в 1/8 финала с «Ромой».

«Все стараются, хотят показать себя и быть в оптимальной форме ко второй части сезона. Мы заложили неплохой фундамент в Турции, где выполняли много беговой работы, а в Дубае с нарастающей интенсивностью тренируемся с мячом. Для нас плюс, что в этом году Премьер-лига возобновится раньше – перед Лигой чемпионов. Впереди важные матчи, отрыв небольшой, так что должны показывать достойную игру и побеждать, чтобы второй год подряд стать чемпионами.

Видел несколько матчей «Ромы». Это серьезный соперник, в составе которого есть звездные футболисты, – «Рома» очень сильна. Однако сейчас важнее наша подготовка к первой игре чемпионата Украины, только потом – Лига чемпионов.

Встреча с «Ромой» начнется со счета 0:0, так что 50 на 50. У нас тоже сильная команда, мы не зря вышли из группы. Да, «Рома» не самый звездный клуб, жребий действительно хороший», – рассказал Коваленко.