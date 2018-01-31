Моура перешел из «ПСЖ» в «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» объявил о подписании вингера «ПСЖ» Лукаса Моуры.
Контракт с 25-летним бразильцем рассчитан до 2023 года. Футболист будет выступать под 27 номером.
В текущем сезоне игрок сборной Бразилии сыграл за парижский клуб 79 минут, отметившись одним голом и одной результативной передачей.
Причиной ухода Моуры из «ПСЖ» считается конфликт с главным тренером Унаи Эмери.
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Источник: ФК «Тоттенхэм»