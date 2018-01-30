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  • Червиченко: «Все знают, что кроме грамотных управленцев есть те, кто наживается на трансферных вещах»

Червиченко: «Все знают, что кроме грамотных управленцев есть те, кто наживается на трансферных вещах»

30 января 2018, 17:43
16

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что не понимает приобретение московским клубом алжирского полузащитника «Андерлехта» Софьяна Ханни. По его словам, в ситуации с возможным ужесточением лимита лучше следует обратить внимание на российских игроков.

– Покупка Ивелина Попова – не самая удачная трансферная сделка «Спартака», если вспомнить, сколько за него заплатили (прим. – 6 миллионов евро по данным Transfermarkt), и какая получилась отдача. Конечно, если вспомнить все сделки «Спартака», то покупка Попова не самая плохая (смеется), но команда получила меньше плюсов, чем рассчитывала.

Трансфер Ханни? Мне непонятна трансферная активность наших клубов, когда постоянно говорят об ужесточении лимита. Плюс санкционные списки, неизвестно чем это история обернется для клубов. В такой ситуации «Спартаку» стоит искать игроков на внутреннем рынке.

– Таланты покидают чемпионат Бельгии в юном возрасте. Ханни попал в этот чемпионат в 23 года, и к 27 годам продолжал играть за «Андерлехт». «Спартак» рискует, подписывая контракт с алжирцем?

– А трансфер Роши разве из другой оперы? Ни для кого не секрет, что помимо грамотных футбольных управленцев есть люди, которые наживаются на трансферных вещах. Молодцы, могут уговорить хозяина потратить деньги! Видимо, кому-то нравиться делать людей богатыми, а самому выглядеть смешным.

Ранее стало известно, что Ханни прошел медобследование в «Спартаке» и должен сегодня подписать контракт.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Попов Ивелин Ханни Софьян Червиченко Андрей
Комментарии (16)
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filosof sparty
1517323748
Ах ты ж жаба жирная... Ты лучше свои трансферы вспомни!!! Глянул ютуб с алжирцом и по моему он вполне хороший футболист!
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OfaZavr
1517324195
а сам то как управлял в Спартаке вот это по настоящему смешно и стыдно вспомнить.
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klim2m
1517325028
Свидетели подходим записываемся)))
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DOCTOR PENALTY
1517325601
Сразу видно, что человек В ТЕМЕ. ОГВОРОЧКА ПО-ФРЕЙДУ !!!
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Сильвербой
1517326756
Баги, Скарлет, Мукунку ....., вот далеко не полный список твоих супертрансферов!!! Заткнулся бы лучше и молчал про трансферы!!!
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кузнецов артем
1517328352
Попов на 6 лямов точно наиграл. Напомню Лестер купил Муссу за 20.Что касается Роши то на мой взгляд ему просто нехватило времени адаптироваться, он себя еще покажет. Лучше бы Пашку Погребняка опустил . Кстати заметил,что он говорит,что лимит будут ожесточать , так это не правда наоборот его будут постеменно уменьшать сводя все к лимиту в заявке и количество выпускников академии в заявке
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Полная Канистра
1517329054
ты чё несёшь вспомни про свою коллекцию когда сам был у руля брал черт знает кого
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raritet
1517340803
каждый игрок сам по себе -это история ни о чем. А вот когда он вливается в командную игру, то сразу становиться ясно- тот ли этот винтик или на это место нужно было взять что-то другое. В Бельгии Ханни как игрок на хорошем уровне, а вот как он будет смотреться в Спартаке неизвестно.
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zigbert
1517394343
Этот гореспециалист продолжает впаривать свою теорию.
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ramos6548
1517402790
если и есть те кто наживаются на трансферах то это такие как Червяк, в свое время он кого только в клуб не брал. А сейчас, не все конечно идеально, но работа по трансферам вполне себе логичная.
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