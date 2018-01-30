Червиченко: «Все знают, что кроме грамотных управленцев есть те, кто наживается на трансферных вещах»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что не понимает приобретение московским клубом алжирского полузащитника «Андерлехта» Софьяна Ханни. По его словам, в ситуации с возможным ужесточением лимита лучше следует обратить внимание на российских игроков.

– Покупка Ивелина Попова – не самая удачная трансферная сделка «Спартака», если вспомнить, сколько за него заплатили (прим. – 6 миллионов евро по данным Transfermarkt), и какая получилась отдача. Конечно, если вспомнить все сделки «Спартака», то покупка Попова не самая плохая (смеется), но команда получила меньше плюсов, чем рассчитывала.

Трансфер Ханни? Мне непонятна трансферная активность наших клубов, когда постоянно говорят об ужесточении лимита. Плюс санкционные списки, неизвестно чем это история обернется для клубов. В такой ситуации «Спартаку» стоит искать игроков на внутреннем рынке.

– Таланты покидают чемпионат Бельгии в юном возрасте. Ханни попал в этот чемпионат в 23 года, и к 27 годам продолжал играть за «Андерлехт». «Спартак» рискует, подписывая контракт с алжирцем?

– А трансфер Роши разве из другой оперы? Ни для кого не секрет, что помимо грамотных футбольных управленцев есть люди, которые наживаются на трансферных вещах. Молодцы, могут уговорить хозяина потратить деньги! Видимо, кому-то нравиться делать людей богатыми, а самому выглядеть смешным.

Ранее стало известно, что Ханни прошел медобследование в «Спартаке» и должен сегодня подписать контракт.