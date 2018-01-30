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  • Алвес: «Победа в Лиге чемпионов – главная цель «ПСЖ». Это то, что движет нами»

Алвес: «Победа в Лиге чемпионов – главная цель «ПСЖ». Это то, что движет нами»

30 января 2018, 13:12
1

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес рассказал о том, что является главной целью команды.

«Лига чемпионов – это то, на что мы ориентируемся. Это наша главная цель. Это то, о чем думал Неймар, когда покинул «Барселону», и то, о чем думал я, когда ушел из «Ювентуса». Это то, что движет нами. Вот что нас волнует», – сказал Алвес.

Парижане никогда в своей истории не побеждали в главном европейском клубном турнире. Алвес и Неймар становились обладателями Кубка чемпионов в составе «Барселоны».

Источник: Squawka Football
Лига чемпионов ПСЖ Алвес Дани Неймар
Комментарии (1)
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серега кашин
1517309998
победа в лч это цель всех команд
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