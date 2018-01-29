Юсупов – о Карпине: «Большая честь работать под руководством такого тренера»

Полузащитник «Ростова» Артур Юсупов, вернувшийся в общую группу после травмы колена, поделился мнением о главном тренере команды Валерии Карпине.

«Мы уже успели поговорить с Валерием Георгиевичем. Знаю его требования и для меня большая честь работать под руководством такого тренера. Рад, что присоединился к команде и в очередной раз убедился, что «Ростов» — это большая семья. Ребята были рады видеть меня, а я не скрывал эмоций от того, что теперь вместе с ними.

Отдельно хочу поблагодарить болельщиков за их поддержку. Я чувствовал, что вы рядом со мной каждый день! Надеюсь, что скоро увидимся на стадионе, — сказал 28-летний игрок.

Юсупов получил повреждение в октябре 2017 года. На прошлой неделе он опубликовал видео с тренировки.