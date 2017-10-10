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    Полузащитник «Ростова» Юсупов травмировал связки колена

    «Ростов» на длительный срок потерял полузащитника Артура Юсупова. У футболиста диагностирована травма связок колена.

    «На одной из тренировок «Ростова» полузащитник нашей команды Артур Юсупов получил травму связок колена. Точные сроки восстановления будут известны позже. Желаем нашему игроку здоровья и ждем его на поле!

    Уважаемые болельщики, мы решили запустит хэштег #артурмыстобой. Артуру очень важно знать, что вы рядом с ним в этот непростой момент. Давайте поддержим его добрыми словами!», — говорится в сообщении клуба.

    Юсупов в текущем сезоне провел в чемпионате России 11 матчей, в которых забил один гол.

    Источник: ФК «Ростов»

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    10.10.2017 18:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +963

      Riot Zero 11 октября 2017, 23:20

      Кроме тебя, нет))))

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    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 11 октября 2017, 12:55

      Кто нибудь заметил эту потерю??))

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