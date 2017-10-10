Полузащитник «Ростова» Юсупов травмировал связки колена

«Ростов» на длительный срок потерял полузащитника Артура Юсупова. У футболиста диагностирована травма связок колена.



«На одной из тренировок «Ростова» полузащитник нашей команды Артур Юсупов получил травму связок колена. Точные сроки восстановления будут известны позже. Желаем нашему игроку здоровья и ждем его на поле!

Уважаемые болельщики, мы решили запустит хэштег #артурмыстобой. Артуру очень важно знать, что вы рядом с ним в этот непростой момент. Давайте поддержим его добрыми словами!», — говорится в сообщении клуба.

Юсупов в текущем сезоне провел в чемпионате России 11 матчей, в которых забил один гол.