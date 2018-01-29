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  • Полоз: «Если «Локомотив» допустит осечку в первых турах весной, у «Зенита» будут огромные шансы его догнать»

Полоз: «Если «Локомотив» допустит осечку в первых турах весной, у «Зенита» будут огромные шансы его догнать»

29 января 2018, 18:28
37

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Полоз не теряет надежды, что петербуржцам удастся достать лидирующий в турнирной таблице РФПЛ «Локомотив». По мнению игрока, многое решится в первых матчах после возобновления чемпионата.

По итогам 20-ти туров железнодорожники имеют 45 очков, у сине-бело-голубых – 37 баллов. Столько же у «Спартака».

«Лидерство «Локомотива» в чемпионате закономерно. Мы сами упустили момент, когда со старта начали всех побеждать и ушли в отрыв. Сейчас в этом никто не признается, но, возможно, девять очков преимущества расслабили команду. Если каждый из нас честно в себе покопается, то поймет: есть такой момент, сами виноваты. А «Локомотив» грамотно воспользовался ситуацией.

Не скажешь, что в этой команде собраны звезды, но Семин, как и Бердыев, развивает игроков. Почему раскрылись Фарфан, Миранчуки? Юрий Палыч дал им свободу. И в то же время все выходят и бьются. Молодцы, что сказать. Но впереди еще второй круг. Многое будет зависеть от первых туров. Если «Локо» в них оступится, у нас будут огромные шансы их догнать. Мы настроены на победу в чемпионате», – сказал Полоз.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Полоз Дмитрий
Комментарии (37)
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absent32
1517240038
такое чувство, что только Локо будет терять очкь весной, а Зенит со Спартаком на все сто отработают!!! не спорю, всякое может быть и я всем желаю хорошего футбольного настроения весной. но не надо быть такими уверенными в своих силах и в ошибках соперников!!!
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smersh45
1517240461
будем смотреть и надеяться каждый на свою команду
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Dominator777
1517241140
Если бы бабушке ...й, то она была бы дедушкой. Все команды на заключительном отрезке будут терять очки. У Паровоза шансы стать чемпионов самые предпочтительные. Хотя победы в чемпе желаю армейцам.
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Куртуазные манеры
1517241709
Семин будет лично проверять патроны. Осечек не будет много.
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Димон Лебяга
1517242273
думаю локо точно потеряет 8-10 очков но нам надо думать о себе
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Чехов на Садовой
1517242787
Команда крохоборов и простиГосподи. Вам не паровоз догонять, а коням с мясными не прос..ать. А так и будет.Ещё рот открывает...
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Сибирь за Спартак
1517243054
Весна будет жаркой по-любому. А победит самый фартовый, т.е. Спартак.
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Serjoga
1517244130
Т.е. Зенит пройдет оставшиеся туры без осечек? Сомневаюсь! Ооооочень сомневаюсь!
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Сильвербой
1517253543
А почему в расчет не берутся Спартак, Краснодар и ЦСКА!? Они не участвуют в чемпионской гонке??? Как бы Зениту не поплатиться и не остаться опять без ЛЧ за излишнюю самоуверенность!!!
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OfaZavr
1517296738
нужно не чужих ошибок ждать а своих не допускать и судя по первой части чемпионата Зенит их много как раз и допустил.
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