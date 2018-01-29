Полоз: «Если «Локомотив» допустит осечку в первых турах весной, у «Зенита» будут огромные шансы его догнать»

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Полоз не теряет надежды, что петербуржцам удастся достать лидирующий в турнирной таблице РФПЛ «Локомотив». По мнению игрока, многое решится в первых матчах после возобновления чемпионата.

По итогам 20-ти туров железнодорожники имеют 45 очков, у сине-бело-голубых – 37 баллов. Столько же у «Спартака».

«Лидерство «Локомотива» в чемпионате закономерно. Мы сами упустили момент, когда со старта начали всех побеждать и ушли в отрыв. Сейчас в этом никто не признается, но, возможно, девять очков преимущества расслабили команду. Если каждый из нас честно в себе покопается, то поймет: есть такой момент, сами виноваты. А «Локомотив» грамотно воспользовался ситуацией.

Не скажешь, что в этой команде собраны звезды, но Семин, как и Бердыев, развивает игроков. Почему раскрылись Фарфан, Миранчуки? Юрий Палыч дал им свободу. И в то же время все выходят и бьются. Молодцы, что сказать. Но впереди еще второй круг. Многое будет зависеть от первых туров. Если «Локо» в них оступится, у нас будут огромные шансы их догнать. Мы настроены на победу в чемпионате», – сказал Полоз.