Максимович: «Из всех лидеров РФПЛ лучший календарь в концовке у «Спартака»

Взятый этой зимой в аренду защитник московского «Спартака» Никола Максимович поделился своим видением перспектив красно-белых в борьбе за первое место в РФПЛ. Балканец отметил календарь москвичей.

«Конечно, я в курсе, какова на данный момент ситуация в российском первенстве. «Спартак» делит второе-третье места, отставая от «Локомотива» на восемь очков.

Из четырех лидеров чемпионата у «Спартака» наилучший календарь. И первая же игра после перерыва – именно с «Локомотивом». Это может помочь нам в чемпионской гонке», – считает игрок.

Напомним, что спартаковцы в РФПЛ идут третьими.

В «Спартак» перешел защитник «Наполи». Что о нем известно?