Максимович: «Из всех лидеров РФПЛ лучший календарь в концовке у «Спартака»

это верно, но главное не оступаться на не самых сложных противниках и не совершать ошибок в простых ситуациях.
Взятый этой зимой в аренду защитник московского «Спартака» Никола Максимович поделился своим видением перспектив красно-белых в борьбе за первое место в РФПЛ. Балканец отметил календарь москвичей.
«Конечно, я в курсе, какова на данный момент ситуация в российском первенстве. «Спартак» делит второе-третье места, отставая от «Локомотива» на восемь очков.
Из четырех лидеров чемпионата у «Спартака» наилучший календарь. И первая же игра после перерыва – именно с «Локомотивом». Это может помочь нам в чемпионской гонке», – считает игрок.
Напомним, что спартаковцы в РФПЛ идут третьими.
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