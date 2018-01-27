Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Максимович: «Из всех лидеров РФПЛ лучший календарь в концовке у «Спартака»

Максимович: «Из всех лидеров РФПЛ лучший календарь в концовке у «Спартака»

27 января 2018, 19:07
15

Взятый этой зимой в аренду защитник московского «Спартака» Никола Максимович поделился своим видением перспектив красно-белых в борьбе за первое место в РФПЛ. Балканец отметил календарь москвичей.

«Конечно, я в курсе, какова на данный момент ситуация в российском первенстве. «Спартак» делит второе-третье места, отставая от «Локомотива» на восемь очков.

Из четырех лидеров чемпионата у «Спартака» наилучший календарь. И первая же игра после перерыва – именно с «Локомотивом». Это может помочь нам в чемпионской гонке», – считает игрок.

Напомним, что спартаковцы в РФПЛ идут третьими.

В «Спартак» перешел защитник «Наполи». Что о нем известно?

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Максимович Никола
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Пестрый
1517071036
Ну правильно) Максимыч все пронюхал ) против тосно и анжи теперь за оборону можно быть спокойно)))
Ответить
Serjoga
1517071319
В Казане, Махачкале, Екатеринбурге "сладко" не будет (потеря очков будет). Да и принимают Ахмат, Ростов, Тосно, Динамо (тоже потеря очков будет). Вот с Хабаровском дома могут справиться без напруги! Спартак теряет очки не с лидерами, а с аутсайдерами (или середняками). Так что Максимовичу нужно привыкать смотреть не в таблицу, а знать как "настраивается" Спартак на матчи с командами второй 8-ки!
Ответить
все_будет_AUDI
1517071424
У цска полегче будет
Ответить
Полная Канистра
1517074068
с ходу как круто вот это настрой мы все будем надеяться что всё получится у вас в новой команде
Ответить
Spartak 777
1517080062
Ну давай Коляс не подведи только !
Ответить
RedWhiteFans2
1517080609
Максимыч разрули там очередное чемпионство команды. А то там все никак посчитаться не могут.
Ответить
Диктор
1517081376
Правильный взгляд на жизнь ,я скажу.
Ответить
chuvak591
1517083734
Главное в первой игре РФПЛ в грязь лицом не ударить, а остольное приложиться)))
Ответить
acer2003
1517101099
Ещё не сыграл ,а уже календарь посчитал )))
Ответить
OfaZavr
1517123159
это верно, но главное не оступаться на не самых сложных противниках и не совершать ошибок в простых ситуациях.
Ответить
Главные новости
Стало известно подробное расписание матчей РПЛ с октября по декабрь
13:11
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это безальтернативные варианты, то я умываю руки»
12:50
1
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
6
В «Динамо» назвали ошибочным и непоследовательным решение о пенальти в пользу «Зенита»
12:11
6
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
1
«Локомотив» купит полузащитника «Крыльев Советов»
11:45
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»
11:25
2
Кержаков раскритиковал тренера клуба РПЛ: «Не нравится его работа и поведение»
11:13
5
Все новости
Все новости
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
1
«Локомотив» купит полузащитника «Крыльев Советов»
11:45
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»
11:25
2
Кержаков раскритиковал тренера клуба РПЛ: «Не нравится его работа и поведение»
11:13
3
Захаров – о пенальти в пользу «Зенита»: «Это была провокация со стороны господина Соболева»
10:41
20
Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»
10:29
6
Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»
10:15
9
Стало известно, когда Батраков прибудет в Стамбул для трансфера в «Галатасарай»
09:43
2
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
23
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
09:12
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
20
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
3
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
3
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
18
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
2
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
8
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
5
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
2
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
1
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
13
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
2
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+