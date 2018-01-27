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    Максимович: «Из всех лидеров РФПЛ лучший календарь в концовке у «Спартака»

    Взятый этой зимой в аренду защитник московского «Спартака» Никола Максимович поделился своим видением перспектив красно-белых в борьбе за первое место в РФПЛ. Балканец отметил календарь москвичей.

    «Конечно, я в курсе, какова на данный момент ситуация в российском первенстве. «Спартак» делит второе-третье места, отставая от «Локомотива» на восемь очков.

    Из четырех лидеров чемпионата у «Спартака» наилучший календарь. И первая же игра после перерыва – именно с «Локомотивом». Это может помочь нам в чемпионской гонке», – считает игрок.

    Напомним, что спартаковцы в РФПЛ идут третьими.

    В «Спартак» перешел защитник «Наполи». Что о нем известно?

    Источник: ФК «Спартак»

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    27.01.2018 19:07
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 28 января 2018, 10:05

      это верно, но главное не оступаться на не самых сложных противниках и не совершать ошибок в простых ситуациях.

      3
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 28 января 2018, 03:58

      Ещё не сыграл ,а уже календарь посчитал )))

      2
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      Рейтинг: +78

      chuvak591 27 января 2018, 23:08

      Главное в первой игре РФПЛ в грязь лицом не ударить, а остольное приложиться)))

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 января 2018, 22:29

      Правильный взгляд на жизнь ,я скажу.

      2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 27 января 2018, 22:16

      Максимыч разрули там очередное чемпионство команды. А то там все никак посчитаться не могут.

      3
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 27 января 2018, 22:07

      Ну давай Коляс не подведи только !

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 27 января 2018, 20:27

      с ходу как круто вот это настрой мы все будем надеяться что всё получится у вас в новой команде

      4
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 27 января 2018, 19:43

      У цска полегче будет

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 27 января 2018, 19:41

      В Казане, Махачкале, Екатеринбурге "сладко" не будет (потеря очков будет). Да и принимают Ахмат, Ростов, Тосно, Динамо (тоже потеря очков будет). Вот с Хабаровском дома могут справиться без напруги! Спартак теряет очки не с лидерами, а с аутсайдерами (или середняками). Так что Максимовичу нужно привыкать смотреть не в таблицу, а знать как "настраивается" Спартак на матчи с командами второй 8-ки!

      4
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > Serjoga 27 января 2018, 20:25

      - особенно в Казане..........

      4
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      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 > Serjoga 27 января 2018, 23:43

      У Зенита 6 матчей дома, цска и краснодар тоже дома, так что условия равны

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      Рейтинг: -19

      Пестрый 27 января 2018, 19:37

      Ну правильно) Максимыч все пронюхал ) против тосно и анжи теперь за оборону можно быть спокойно)))

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Пестрый 27 января 2018, 19:43

      Против Тосно могут и не волноваться (Тосно избавилось от своих нападающих), а вот от Анжи схлопотать парочку могут!

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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > Serjoga 27 января 2018, 20:35

      - может - Тосно избавился!?...Тосно - имя собственное!, название футбольного клуба, 3-е лицо ед. числа - он(клуб Тосно) избавился, а не "избавилось"...спасибо!...кто Вам рейтинг поднимает??????????????

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > кеша_КБ 28 января 2018, 07:56

      Ну извини, в правописании ошибся! Но по смыслу люди поняли! Вы учителем не работаете?

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