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    В «Спартак» перешел защитник «Наполи». Что о нем известно?


    3
    Голосов: 9
    26.01.2018 22:40
    Говорят, он как Неманья Видич.

    Теперь это официально: Максимович перешел в «Спартак» на правах аренды до конца сезона. Переход серба обойдется российскому клубу в 800 тысяч евро.

    Условия сделки

    «Спартак» берет Максимовича в аренду до конца сезона без права выкупа. Стоимость аренды первоначально должна была составить 2,2 миллиона евро, но российской стороне удалось существенно ее снизить − до 800 тысяч евро. Об этом сообщила неаполитанская радиостанция CRC.

    В интернете недавно появились фотографии, где Максимович прибыл в клинику для прохождения медосмотра:

    Статистика Максимовича, который похож на Видича

    В этом сезоне 26-летний серб отыграл за «Наполи» всего 4 матча и не забил ни одного гола. Закрепиться в Неаполе Максимовичу пока не удалось. Зато он довольно успешно выступал за пределами юга Италии − в послужном списке Николы значатся 63 матча за сербскую «Слободу» из Ужице, игра за «Црвену Звезду» и 3 полноценных сезона в «Торино».

    В русской Википедии Максимовича даже сравнили с Неманьей Видичем:

    Что он умеет

    Один из плюсов Максимовича − при случае он может сыграть не только центрального защитника, но и опорного хавбека. Вот что говорит сам футболист: «Мне нравится футбол Алессандро Несты. Но еще мне очень нравится Стивен Джеррард, поскольку я тоже люблю играть чуть выше защитной линии».

    Манеру игры Максимовича и его скиллы можно оценить на этом видео. Заметьте, что при росте в 193 сантиметра Никола четко контролирует мяч, идет в обыгрыш и обладает навыками первого паса.

    В свое время на Максимовича претендовали «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», но в итоге серб оказался в «Наполи», где провалился. «Спартак» дарит ему еще один шанс. Переезжая в Москву, Никола должен помнить, что именно здесь заблистала карьера Неманьи Видича, на которого равняется любой сербский защитник.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 9
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 28 января 2018, 04:03

      плохо. что аренда всего то чуть чуть..как бы не успел акклиматизироваться.. вроде братский народ должен сразу рвать с места по идее...не видел как играет..совсем..будем посмотреть..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      leod9 27 января 2018, 20:35

      Прогнозы футбольных мaтчей stavki-info.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 27 января 2018, 19:16

      пятачок уже отрастать начал

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 27 января 2018, 08:19

      Чет пафоса дофига в последнем абзаце. Это заслуга не Спартака, а самого Видича.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 января 2018, 06:19

      Очень хотелось бы чтобы он пригодился команде-и главное помог бы команде выиграть все.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 27 января 2018, 01:18

      Посмотрим в какой форме он сейчас.Видос-нарезка это прошлое.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      nikita08 26 января 2018, 20:05

      зачет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +381

      Portoz 26 января 2018, 19:25

      Заиграет 100%

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder > Portoz 26 января 2018, 19:35

      хотелось бы

      0
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      Рейтинг: -211

      Свинарникднище 26 января 2018, 19:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Тот факт,что он перешёл в свинарник говорит уже о многом,больше тут знать ничего не надо

      -6
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      ...
      Рейтинг: +11283

      "supermax" > Свинарникднище 28 января 2018, 00:01

      Твой коммент о тебе тоже до хера говорит)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 26 января 2018, 17:50

      Одни комплименты. Аж в дрожь бросает. Вот бы всё оправдал.

      0
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