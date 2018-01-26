В «Спартак» перешел защитник «Наполи». Что о нем известно?

Говорят, он как Неманья Видич.

Теперь это официально: Максимович перешел в «Спартак» на правах аренды до конца сезона. Переход серба обойдется российскому клубу в 800 тысяч евро.

Условия сделки

«Спартак» берет Максимовича в аренду до конца сезона без права выкупа. Стоимость аренды первоначально должна была составить 2,2 миллиона евро, но российской стороне удалось существенно ее снизить − до 800 тысяч евро. Об этом сообщила неаполитанская радиостанция CRC.

В интернете недавно появились фотографии, где Максимович прибыл в клинику для прохождения медосмотра:

Статистика Максимовича, который похож на Видича

В этом сезоне 26-летний серб отыграл за «Наполи» всего 4 матча и не забил ни одного гола. Закрепиться в Неаполе Максимовичу пока не удалось. Зато он довольно успешно выступал за пределами юга Италии − в послужном списке Николы значатся 63 матча за сербскую «Слободу» из Ужице, игра за «Црвену Звезду» и 3 полноценных сезона в «Торино».

В русской Википедии Максимовича даже сравнили с Неманьей Видичем:

Что он умеет

Один из плюсов Максимовича − при случае он может сыграть не только центрального защитника, но и опорного хавбека. Вот что говорит сам футболист: «Мне нравится футбол Алессандро Несты. Но еще мне очень нравится Стивен Джеррард, поскольку я тоже люблю играть чуть выше защитной линии».

Манеру игры Максимовича и его скиллы можно оценить на этом видео. Заметьте, что при росте в 193 сантиметра Никола четко контролирует мяч, идет в обыгрыш и обладает навыками первого паса.

В свое время на Максимовича претендовали «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», но в итоге серб оказался в «Наполи», где провалился. «Спартак» дарит ему еще один шанс. Переезжая в Москву, Никола должен помнить, что именно здесь заблистала карьера Неманьи Видича, на которого равняется любой сербский защитник.