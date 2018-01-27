Карпин: «Ростов» продолжит работать над выносливостью»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, над чем команда будет работать в рамках второго зимнего сбора в Белеке (Турция). Как было отмечено, футболистам требуется повышать уровень выносливости.

«Продолжим закладку выносливости, наряду с которой будем уделять время работе над тактикой, отработке командных действий. В этом должны помочь три контрольных встречи», — сказал Карпин.

«Ростов» в текущем сезоне идет на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

«Ростов» – клуб, который может удивить нас этой весной