Карпин: «Ростов» продолжит работать над выносливостью»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, над чем команда будет работать в рамках второго зимнего сбора в Белеке (Турция). Как было отмечено, футболистам требуется повышать уровень выносливости.
«Продолжим закладку выносливости, наряду с которой будем уделять время работе над тактикой, отработке командных действий. В этом должны помочь три контрольных встречи», — сказал Карпин.
«Ростов» в текущем сезоне идет на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России.
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Источник: ФК «Ростов»