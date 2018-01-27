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    Карпин: «Ростов» продолжит работать над выносливостью»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, над чем команда будет работать в рамках второго зимнего сбора в Белеке (Турция). Как было отмечено, футболистам требуется повышать уровень выносливости.

    «Продолжим закладку выносливости, наряду с которой будем уделять время работе над тактикой, отработке командных действий. В этом должны помочь три контрольных встречи», — сказал Карпин.

    «Ростов» в текущем сезоне идет на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

    «Ростов» – клуб, который может удивить нас этой весной

    Источник: ФК «Ростов»

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    27.01.2018 10:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 27 января 2018, 16:18

      будет делать упор на силовой футбол, борьбу? Стратегия как из ФНЛ. Хотя, надеюсь у него все получится в Ростове и клуб еще ни один раз блеснет в ЛЕ! Удачи ростовчанам и лично Валере!

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      Рейтинг: +3830

      minaev23 > Joko21 27 января 2018, 17:33

      Спасибо! Жду чемпионства Локомотива!!!!

      1
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 27 января 2018, 14:34

      И мы будем тренировать выносливость, а то трибуну востока разобрали может придется стоя смотреть футбол ))) или на новом стадионе

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      Рейтинг: +59

      ryzhic07 > klim2m 27 января 2018, 18:36

      с апреля..

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      Рейтинг: +3559

      Axe111 27 января 2018, 14:05

      Удачи!

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 27 января 2018, 11:15

      Удачи!

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