«Ростов» – клуб, который может удивить нас этой весной

Теперь там есть Карпин, Слуцкий, много исландцев и полная непредсказуемость.

Карпин

В конце декабря об интересе со стороны «Ростова» говорили применительно к Слуцкому, Рахимову, Кононову и Карпину. Слуцкий – это результат, Кононов – симпатичная игра, Рахимов – опыт, а Карпин – больше эпатаж, но ростовчане свой выбор сделали в пользу наименее именитого, но куда более медийного тренера. Поклонников у «Валеры» в стране много, все это и результат крылатых фраз, и своеобразная манера разговора, и, конечно, харизма. Поклонники убедят вас и в том, что Карпин – очень недооцененный тренер, ведь при нем «Спартак» дважды становился серебряным призером чемпионата и доходил до четвертьфинала Лиги Европы.

В «Мальорке» и армавирском «Торпедо» не получилось от слова «совсем». В «Спартаке» было много неудач в принципиальных матчах, а на успех в виде 1/4 ЛЕ пришлись два позора – чудовищные поражение от «Легии» и «Санкт-Галлена». Лига Европы получила свое название с сезона-2009/10, но за все это время, в том числе и из-за Карпина, «Спартак» там ни разу (!) не сыграл матч группового этапа. Что он сотворит с «Ростовом» – предсказать совершенно невозможно. Ясно только одно – с ним будет нескучно.

twit text — Football Club Rostov (@rostovfc) 25 декабря 2017 г.

Слуцкий

Сражение двух самых непримиримых соперников в России проходило еще и при соперничестве Карпина со Слуцким. Теперь они будут работать вместе. После увольнения из «Халла» ходили слухи о том, что Слуцкий возглавит «Зенит» или «Краснодар», говорилось и о «Ростове». В итоге ростовчане поставили тренером Карпина, но дали работу и Слуцкому, теперь Леонид Викторович – консультант тренеров и руководства детско-юношеских команд.

Грозит ли это чем-нибудь Карпину? «Ему не о чем беспокоиться, – уверен известный футбольный агент Шандор Варга. – Не думаю, что Слуцкий мечтает срочно начать работать в России. Это мое субъективное мнение. Поэтому бояться никому ничего не стоит».

Впрочем, ожидаема и та ситуация, при которой Слуцкий сменит Карпина на посту главного тренера. Предположить ее можно легко.

twit text — Football Club Rostov (@rostovfc) 25 января 2018 г.

Восемь экс-спартаковцев

Карпин – один из них, остальные в составе. Впрочем, долго за «Спартак» из этих людей играли только Паршивлюк и Макеев. Песьяков больше числился, Зуев и Гулиев пока не закрепились и приехали в аренду, Киреев провел лишь один матч за взрослую команду у красно-белых, а Гацкан играл только за спартаковский дубль. Тем не менее, обо всем этом точно вспомнят весной, ведь «Ростову» предстоит играть против «Локомотива», ЦСКА и «Зенита» – конкурентов «Спартака» в борьбе за медали.

Против «Спартака», кстати, тоже будет матч – уже в мае в предпоследнем туре. Дополнительная интрига в противостоянии также обеспечена. И в целом календарь – плюс еще один аргумент к тому, чтобы следить за ростовчанами.

Исландцы

На Евро-2016 сборная Исландии влюбила в себя абсолютно всех. Впрочем, тогда в Ростове-на-Дону вряд ли думали о том, что сразу три игрока из этой страны переедут играть за клуб. Прошлым летом приехал Сверрир Ингасон и легко вписался в команду. Он занимает четвертое место в РФПЛ по среднему количеству выносов мяча, а по оценкам WhoScored является лучшим игроком «Ростова» на данный момент.

Даже если ему до этой поры было скучно, теперь и эта проблема решена – вместе с Ингасоном за «Ростов» будут играть его соотечественники – Рагнар Сигурдссон и Бьорн Сигурдарсон. Сигурдссон нам уже давно знаком по выступлениям за «Краснодар» и «Рубин», Сигурдарсона знаем меньше, но наверняка узнаем хорошо – он стал третьим бомбардиром минувшего сезона в чемпионате Норвегии. А еще «Ростов» пытается подписать исландского левого защитника «Бристоль Сити» Хердура Магнуссона. И тогда будет квартет.

Еще забавнее тот факт, что даже на ЧМ-2018 у всех этих исландцев есть шанс сыграть в Ростове-на-Дону. Здесь их сборная проведет матч последнего тура на групповом этапе против Хорватии.

twit text — Football Club Rostov (@rostovfc) 5 января 2018 г.

Четыре очка до опасной зоны

Плотность в нашем чемпионате – невероятная. Есть только явный лидер («Локомотив», плюс восемь от преследователей) и явный аутсайдер («СКА-Хабаровск», минус от ближайшего соперника). Даже идущая шестой «Уфа», проиграв два-три матча, может оказаться в зоне стыков. У «Ростова» – запас в четыре очка от 13-го места. Но притом непростой календарь – играть придется со всеми командами из топ-5. Исландцы, экс-спартаковцы, Карпин-тренер, Слуцкий в системе клуба – весь этот микс за десять туров может придать еще больше зрелища нашей лиге.

Фактически у такого проекта два пути. Либо команда на эмоциях с новым тренером преподносит несколько сенсаций, сразу же решает вопрос о невылете и в конце сезона занимает комфортную «респектабельную» позицию. И ждет нового чемпионата с мечтами о возвращении в еврокубки. Или же «Ростов» ждут не слишком позитивные полгода, что всегда вероятный сценарий после прихода нового тренера. В таком случае – мрачная борьба за выживание и неясные перспективы в дальнейшем.