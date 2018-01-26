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  • Полузащитник «Шахтера»: «Если можно было бы использовать 11 бразильцев, Луческу бы ставил их на матч»

Полузащитник «Шахтера»: «Если можно было бы использовать 11 бразильцев, Луческу бы ставил их на матч»

26 января 2018, 23:50
11

Полузащитник «Шахтера» Сергей Вакуленко рассказал о работе с Мирчей Луческу, тренировавшим клуб с 2004 по 2016 год.

«С Луческу я получил хороший опыт, провел с командой больше месяца. Меня тогда одного из третьей команды «Шахтера» позвали на сборы. Один на один с Мистером не доводилось говорить, он не особо обращал внимание на украинцев. Думаю, если можно было бы использовать 11 бразильцев, он бы ставил их на матч. Бразильцы были для Луческу словно его детьми», – сказал Вакуленко.

С 2016 по 2017 год Луческу тренировал «Зенит». В августе 2017 года 72-летний специалист возглавил сборную Турции.

Источник: Football.ua
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Шахтер Вакуленко Сергей
Комментарии (11)
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DOCTOR PENALTY
1517000149
Луческу с бразильцами показывал великолепный результат. Ирония здесь неуместна. Работать надо было, а не ............
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lordmrv
1517000862
Чувствовал цыган нутром хохлов
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anatolich72
1517002114
"Бразильцы и румыны одной крови" в шахтёре в зените итальянцы и аргентинцы, такая же история.
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Робинзон
1517002373
Луческу слепил в Донецке одну из лучших команд Европы топ знает дед своё дело, тут уж как ни обличай не получится .
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Chesn0k
1517002730
южноамериканские цыгане
Ответить
XaXatyn
1517005221
У каждого свои вкусы !
Ответить
Горкин Блеванов
1517021263
Я бы тоже...
Ответить
Отчаянный Пердун
1517023050
А ещё Луческу хорошие деньги приносил Шахтёру продавая бразильцев! И результат и бабосы!
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Димон Лебяга
1517031021
скольких потом хорошо продали в АПЛ
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OfaZavr
1517039444
кто заслуживает и хорошо себя проявляет того тренер и ставит зачастую поэтому все вопросы только к себе.
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