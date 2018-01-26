Полузащитник «Шахтера»: «Если можно было бы использовать 11 бразильцев, Луческу бы ставил их на матч»

Полузащитник «Шахтера» Сергей Вакуленко рассказал о работе с Мирчей Луческу, тренировавшим клуб с 2004 по 2016 год.

«С Луческу я получил хороший опыт, провел с командой больше месяца. Меня тогда одного из третьей команды «Шахтера» позвали на сборы. Один на один с Мистером не доводилось говорить, он не особо обращал внимание на украинцев. Думаю, если можно было бы использовать 11 бразильцев, он бы ставил их на матч. Бразильцы были для Луческу словно его детьми», – сказал Вакуленко.

С 2016 по 2017 год Луческу тренировал «Зенит». В августе 2017 года 72-летний специалист возглавил сборную Турции.