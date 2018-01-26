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    Полузащитник «Шахтера»: «Если можно было бы использовать 11 бразильцев, Луческу бы ставил их на матч»

    Полузащитник «Шахтера» Сергей Вакуленко рассказал о работе с Мирчей Луческу, тренировавшим клуб с 2004 по 2016 год.

    «С Луческу я получил хороший опыт, провел с командой больше месяца. Меня тогда одного из третьей команды «Шахтера» позвали на сборы. Один на один с Мистером не доводилось говорить, он не особо обращал внимание на украинцев. Думаю, если можно было бы использовать 11 бразильцев, он бы ставил их на матч. Бразильцы были для Луческу словно его детьми», – сказал Вакуленко.

    С 2016 по 2017 год Луческу тренировал «Зенит». В августе 2017 года 72-летний специалист возглавил сборную Турции.

    Источник: Football.ua

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    26.01.2018 23:50
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 27 января 2018, 10:50

      кто заслуживает и хорошо себя проявляет того тренер и ставит зачастую поэтому все вопросы только к себе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 27 января 2018, 08:37

      Ну умеют они играть в футбол, ну что тут сделаешь ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +135

      Димон Лебяга 27 января 2018, 08:30

      скольких потом хорошо продали в АПЛ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 27 января 2018, 06:17

      А ещё Луческу хорошие деньги приносил Шахтёру продавая бразильцев! И результат и бабосы!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +557

      Горкин Блеванов 27 января 2018, 05:47

      Я бы тоже...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 27 января 2018, 01:20

      У каждого свои вкусы !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 27 января 2018, 00:38

      южноамериканские цыгане

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 27 января 2018, 00:32

      Луческу слепил в Донецке одну из лучших команд Европы
      топ
      знает дед своё дело, тут уж как ни обличай
      не получится
      .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 27 января 2018, 00:28

      "Бразильцы и румыны одной крови" в шахтёре в зените итальянцы и аргентинцы, такая же история.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv 27 января 2018, 00:07

      Чувствовал цыган нутром хохлов

      1
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