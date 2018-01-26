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  • Карпин: «У Джикии сильный характер и воля. Это поможет ему вернуться в строй к ЧМ-2018»

Карпин: «У Джикии сильный характер и воля. Это поможет ему вернуться в строй к ЧМ-2018»

26 января 2018, 20:09
4

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ситуации с травмами Артура Юсупова и Георгия Джикии.

Хавбек ростовского клуба начал восстановление от травмы колена, полученной в октябре 2017 года. Защитник «Спартака» перенес операцию на крестообразной связке и по-прежнему рискует пропустить ЧМ-2018.

– Каково состояние Юсупова, перенесшего операцию на крестообразных связках?

– На этом сборе Артур отсутствовал, поскольку проходил реабилитацию в Италии. Ждем его на следующем. Хотя к занятиям в общей группе, по мнению врачей, он может приступить лишь на завершающем этапе подготовки.

– На фоне аналогичной травмы защитника «Спартака» и сборной России Джикии период восстановления Юсупова выглядит достаточно оптимистично.

– Дай Бог, но у Юсупова он должен составить примерно четыре месяца. Прежде это занимало пять-шесть. Но медицина не стоит на месте, хотя многое здесь зависит от самого футболиста. Похоже, Джикия из тех, кто обладает сильным характером и волей. Это должно помочь ему к чемпионату мира вернуться в строй.

Карпин возглавил «Ростов» в декабре.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Ростов Спартак Россия Юсупов Артур Джикия Георгий Карпин Валерий
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1516988459
Мы верим в это!!!
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3a zenit
1516988709
на ЧМ2018 он может и не нужен будет,сейчас кто по лучше стрельнет и возьмут в сборную.По мне он раздутая бездарность как и Васин в футболе.
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Вомбат
1517000332
Джикия - молодец. Все мы желаем здоровья Георгию, но ложные надежды внушать нехорошо. Даже если он чудесным образом закончит реабилитацию до чемпионата, то спортивную форму точно не успеет набрать. Ничего, пусть не на ЧМ, но поиграть за сборную он еще успеет.
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Енисей - чемпион !
1517002073
Нереально..
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