Карпин: «У Джикии сильный характер и воля. Это поможет ему вернуться в строй к ЧМ-2018»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ситуации с травмами Артура Юсупова и Георгия Джикии.

Хавбек ростовского клуба начал восстановление от травмы колена, полученной в октябре 2017 года. Защитник «Спартака» перенес операцию на крестообразной связке и по-прежнему рискует пропустить ЧМ-2018.

– Каково состояние Юсупова, перенесшего операцию на крестообразных связках?

– На этом сборе Артур отсутствовал, поскольку проходил реабилитацию в Италии. Ждем его на следующем. Хотя к занятиям в общей группе, по мнению врачей, он может приступить лишь на завершающем этапе подготовки.

– На фоне аналогичной травмы защитника «Спартака» и сборной России Джикии период восстановления Юсупова выглядит достаточно оптимистично.

– Дай Бог, но у Юсупова он должен составить примерно четыре месяца. Прежде это занимало пять-шесть. Но медицина не стоит на месте, хотя многое здесь зависит от самого футболиста. Похоже, Джикия из тех, кто обладает сильным характером и волей. Это должно помочь ему к чемпионату мира вернуться в строй.

Карпин возглавил «Ростов» в декабре.