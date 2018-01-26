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    Карпин: «У Джикии сильный характер и воля. Это поможет ему вернуться в строй к ЧМ-2018»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ситуации с травмами Артура Юсупова и Георгия Джикии.

    Хавбек ростовского клуба начал восстановление от травмы колена, полученной в октябре 2017 года. Защитник «Спартака» перенес операцию на крестообразной связке и по-прежнему рискует пропустить ЧМ-2018.

    – Каково состояние Юсупова, перенесшего операцию на крестообразных связках?

    – На этом сборе Артур отсутствовал, поскольку проходил реабилитацию в Италии. Ждем его на следующем. Хотя к занятиям в общей группе, по мнению врачей, он может приступить лишь на завершающем этапе подготовки.

    – На фоне аналогичной травмы защитника «Спартака» и сборной России Джикии период восстановления Юсупова выглядит достаточно оптимистично.

    – Дай Бог, но у Юсупова он должен составить примерно четыре месяца. Прежде это занимало пять-шесть. Но медицина не стоит на месте, хотя многое здесь зависит от самого футболиста. Похоже, Джикия из тех, кто обладает сильным характером и волей. Это должно помочь ему к чемпионату мира вернуться в строй.

    Карпин возглавил «Ростов» в декабре.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.01.2018 20:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +53

      Енисей - чемпион ! 27 января 2018, 00:27

      Нереально..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 26 января 2018, 23:58

      Джикия - молодец. Все мы желаем здоровья Георгию, но ложные надежды внушать нехорошо. Даже если он чудесным образом закончит реабилитацию до чемпионата, то спортивную форму точно не успеет набрать. Ничего, пусть не на ЧМ, но поиграть за сборную он еще успеет.

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 26 января 2018, 20:45

      на ЧМ2018 он может и не нужен будет,сейчас кто по лучше стрельнет и возьмут в сборную.По мне он раздутая бездарность как и Васин в футболе.

      -3
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 января 2018, 20:40

      Мы верим в это!!!

      1
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