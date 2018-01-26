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    Российский полузащитник «Монпелье» может перейти в «Ахмат»

    «Ахмат» сделал предложение капитану молодежной команды «Монпелье» Амиру Адуеву, сообщает комментатор Нобель Арустамян.

    «Писали в эти дни, что к Адуеву интерес проявляют гранды российского футбола. Но не только гранды, но и такая команда, как «Ахмат». Это логично, потому что Адуев родом из Чечни. И пока лишь «Ахмат» сделал конкретное предложение. Руководители команды даже были во Франции, общались с футболистом и с родителями игрока, был разговор о том, что российский клуб приглашает Адуева в команду, но пока этот вопрос еще не на финишной прямой.

    Пока Адуев думает, где продолжать карьеру: во Франции, где у него есть вариант игры за «Монпелье», либо переехать в Россию, где уже есть конкретный вариант с «Ахматом» и, наверняка, есть интерес от других клубов», — сказал Арустамян.

    Ранее сообщалось о том, что к игроку проявляются интерес «Зенит» и «Спартак».

    Источник: YouTube

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    26.01.2018 00:18
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +3120

      Мехдин 27 января 2018, 00:43

      удачи ему в России.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Borz1 26 января 2018, 19:46

      УДАЧИ!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 26 января 2018, 00:21

      не надо в Россию. оставайся в Европе

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x > СуперПАВ9 26 января 2018, 14:13

      чем?

      0
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