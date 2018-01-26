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  • Российский полузащитник «Монпелье» может перейти в «Ахмат»

Российский полузащитник «Монпелье» может перейти в «Ахмат»

26 января 2018, 00:18
4

«Ахмат» сделал предложение капитану молодежной команды «Монпелье» Амиру Адуеву, сообщает комментатор Нобель Арустамян.

«Писали в эти дни, что к Адуеву интерес проявляют гранды российского футбола. Но не только гранды, но и такая команда, как «Ахмат». Это логично, потому что Адуев родом из Чечни. И пока лишь «Ахмат» сделал конкретное предложение. Руководители команды даже были во Франции, общались с футболистом и с родителями игрока, был разговор о том, что российский клуб приглашает Адуева в команду, но пока этот вопрос еще не на финишной прямой.

Пока Адуев думает, где продолжать карьеру: во Франции, где у него есть вариант игры за «Монпелье», либо переехать в Россию, где уже есть конкретный вариант с «Ахматом» и, наверняка, есть интерес от других клубов», — сказал Арустамян.

Ранее сообщалось о том, что к игроку проявляются интерес «Зенит» и «Спартак».

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Ахмат
Комментарии (4)
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x-x-x-x-x
1516915316
не надо в Россию. оставайся в Европе
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Borz1
1516985209
УДАЧИ!!!
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Котфеееее
1517003014
удачи ему в России.
Ответить
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