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    К 18-летнему хавбеку «Монпелье» проявляют интерес «Спартак» и «Зенит»

    Стало известно, какие российские клубы заинтересованы в приобретении полузащитника «Монпелье» и молодежной сборной Франции Амира Адуева.

    По информации источника, на 18-летнего футболиста претендуют «Спартак» и «Зенит».

    Ранее агент хавбека Анзор Гаргаев сообщил, что игрок находится в поле зрения топ-клубов РФПЛ и может перебраться в чемпионат России до закрытия нынешнего трансферного окна.

    На данный момент Адуев является капитаном молодежной команды «Монпелье» и активно привлекается к тренировкам с основой. У полузащитника, рожденного в Грозном, имеется паспорт гражданина РФ.

    Источник: Sport24

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    23.01.2018 12:34
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 23 января 2018, 16:06

      Наверное нет футболиста на земле -- которым Зенит не интересуется -- сколько можно уток запускать ?!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 января 2018, 13:17

      ну не ужели у нас нет своих одарённых ребят на всю такую страну ведь где то они всё равно есть раз сам он из грозного

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 января 2018, 13:02

      Пути господни не исповедимы....
      Клубы из Москвы и Питера, для укрепления своих рядов, нашли во Франции гражданина России, рождённого в Грозном!...)))
      Наши не ищут лёгких путей!!..))

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert > insider_retro 23 января 2018, 13:14

      Ну значит с русским языком проблем не будет.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1108

      qawzsexdr 23 января 2018, 13:00

      Как трансферные окна открывается так утки туда стаями так и летят на потеху журналистам

      3
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 января 2018, 12:51

      Скорее всего уедет в Терек.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +28706

      silver29 23 января 2018, 12:46

      Ну вот никогда не было и опять, как только Спартак начинает переговоры о трансфере появляется сенит (((((((((((((((((((( забодали эти бледно-голубые.

      11
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      ...
      Рейтинг: +66

      Дмитрий ФКСМ > silver29 23 января 2018, 12:54

      в каждом трансфере затычки

      4
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      ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert > silver29 23 января 2018, 13:10

      Своих мозгов нет,пользуются нашими.

      5
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