К 18-летнему хавбеку «Монпелье» проявляют интерес «Спартак» и «Зенит»

Стало известно, какие российские клубы заинтересованы в приобретении полузащитника «Монпелье» и молодежной сборной Франции Амира Адуева.

По информации источника, на 18-летнего футболиста претендуют «Спартак» и «Зенит».

Ранее агент хавбека Анзор Гаргаев сообщил, что игрок находится в поле зрения топ-клубов РФПЛ и может перебраться в чемпионат России до закрытия нынешнего трансферного окна.

На данный момент Адуев является капитаном молодежной команды «Монпелье» и активно привлекается к тренировкам с основой. У полузащитника, рожденного в Грозном, имеется паспорт гражданина РФ.