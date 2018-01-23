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  • Ригони: «Зенит» ни от кого так не ждет голов, как от Кокорина»

Ригони: «Зенит» ни от кого так не ждет голов, как от Кокорина»

23 января 2018, 21:41
6

Нападающий «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал об отношении к голам в Лиге Европы.

— Хотели бы стать лучшим бомбардиром Лиги Европы или могли бы поделиться с Кокориным этим достижением?
— Я буду очень рад, если главным бомбардиром турнира станет Саша, потому что он центральный нападающий и он должен забивать. Мы ни от кого так не ждем голов, как от него. Мы, все остальные игроки, просто пытаемся ему помочь, и хорошо, если у кого-то тоже получается забить. Но вообще он центральный нападающий, и его основная задача — забивать любым возможным способом и делать все, чтобы отправить мяч в ворота. Поэтому я готов отдать эту строчку центральному нападающему.

Аргентинец с шестью голами является лучшим бомбардиром Лиги Европы. Кокорин с пятью мячами занимает четвертое место в списке.

На стадии 1/16 финала ЛЕ петербургский клуб сыграет с «Селтиком».

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит Россия Аргентина Кокорин Александр Ригони Эмилиано
Комментарии (6)
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Fju-2
1516734665
В 2007/08 Погребняк в кубке УЕФА 10 наколотил, если считать начиная с группового этапа. Если дойдут до поздних стадий турнира, можно и переплюнуть.
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DOCTOR PENALTY
1516735741
Ни от кого Зенит не ждёт так "сюрпризов", как от Кокорина.
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Наварх
1516736420
Главное результат, а кто будет забивать не так важно...
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APchelov
1516741261
Филонишь, гад )
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Par Mezan
1517503767
Начался детский сад...На, Сашенька, забей голик за маму, забей голик за папу....Кого выставляете кумиром? Второго Халка из него не получится...
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77SAM
1517904101
дождётесь ?
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