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    Ригони: «Зенит» ни от кого так не ждет голов, как от Кокорина»

    Нападающий «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал об отношении к голам в Лиге Европы.

    — Хотели бы стать лучшим бомбардиром Лиги Европы или могли бы поделиться с Кокориным этим достижением?
    — Я буду очень рад, если главным бомбардиром турнира станет Саша, потому что он центральный нападающий и он должен забивать. Мы ни от кого так не ждем голов, как от него. Мы, все остальные игроки, просто пытаемся ему помочь, и хорошо, если у кого-то тоже получается забить. Но вообще он центральный нападающий, и его основная задача — забивать любым возможным способом и делать все, чтобы отправить мяч в ворота. Поэтому я готов отдать эту строчку центральному нападающему.

    Аргентинец с шестью голами является лучшим бомбардиром Лиги Европы. Кокорин с пятью мячами занимает четвертое место в списке.

    На стадии 1/16 финала ЛЕ петербургский клуб сыграет с «Селтиком».

    Источник: ФК «Зенит»

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    23.01.2018 21:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +459

      77SAM 6 февраля 2018, 11:01

      дождётесь ?

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 1 февраля 2018, 19:49

      Начался детский сад...На, Сашенька, забей голик за маму, забей голик за папу....Кого выставляете кумиром? Второго Халка из него не получится...

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 24 января 2018, 00:01

      Филонишь, гад )

      0
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      Рейтинг: +345

      Наварх 23 января 2018, 22:40

      Главное результат, а кто будет забивать не так важно...

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 января 2018, 22:29

      Ни от кого Зенит не ждёт так "сюрпризов", как от Кокорина.

      1
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 23 января 2018, 22:11

      В 2007/08 Погребняк в кубке УЕФА 10 наколотил, если считать начиная с группового этапа.
      Если дойдут до поздних стадий турнира, можно и переплюнуть.

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