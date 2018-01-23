Ригони: «Зенит» ни от кого так не ждет голов, как от Кокорина»

Нападающий «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал об отношении к голам в Лиге Европы.

— Хотели бы стать лучшим бомбардиром Лиги Европы или могли бы поделиться с Кокориным этим достижением?

— Я буду очень рад, если главным бомбардиром турнира станет Саша, потому что он центральный нападающий и он должен забивать. Мы ни от кого так не ждем голов, как от него. Мы, все остальные игроки, просто пытаемся ему помочь, и хорошо, если у кого-то тоже получается забить. Но вообще он центральный нападающий, и его основная задача — забивать любым возможным способом и делать все, чтобы отправить мяч в ворота. Поэтому я готов отдать эту строчку центральному нападающему.

Аргентинец с шестью голами является лучшим бомбардиром Лиги Европы. Кокорин с пятью мячами занимает четвертое место в списке.

На стадии 1/16 финала ЛЕ петербургский клуб сыграет с «Селтиком».