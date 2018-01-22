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    «Спартак» поздравил Дмитрия Комбарова с 31-летием

    22 января исполняется 31 год защитнику «Спартака» Дмитрию Комбарову.

    Дмитрий вместе с братом Кириллом начинал свой футбольный путь в спартаковской школе. За основной состав красно-белых он выступает с 2010 года. За это время Комбаров провел за «Спартак» 244 матча и забил 26 мячей. В 2012 году он стал в составе красно-белых серебряным призером, а в 2017-м – чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

    «ФК «Спартак-Москва» от всей души поздравляет Дмитрия с днем рождения, желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия и больших побед!» – говорится в поздравлении клуба.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: ФК «Спартак»

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    22.01.2018 08:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 января 2018, 10:58

      Присоединяюсь к поздравлению! Всего наилучшего Дмитрию! до сих пор его вратарский подвиг в игре с Севильей перед глазами стоит)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 января 2018, 09:39

      ДИМКА С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ТЕБЯ! ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ НА ПОЛЕ БИТВЫ!!!!!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 22 января 2018, 08:56

      Димон с Днюхой! Спортивного долголетия и отсутствия травм тебе! И не снижать к себе требований, только расти профессионально!

      4
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