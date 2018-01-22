«Спартак» поздравил Дмитрия Комбарова с 31-летием

Присоединяюсь к поздравлению! Всего наилучшего Дмитрию! до сих пор его вратарский подвиг в игре с Севильей перед глазами стоит)
22 января исполняется 31 год защитнику «Спартака» Дмитрию Комбарову.
Дмитрий вместе с братом Кириллом начинал свой футбольный путь в спартаковской школе. За основной состав красно-белых он выступает с 2010 года. За это время Комбаров провел за «Спартак» 244 матча и забил 26 мячей. В 2012 году он стал в составе красно-белых серебряным призером, а в 2017-м – чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
«ФК «Спартак-Москва» от всей души поздравляет Дмитрия с днем рождения, желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия и больших побед!» – говорится в поздравлении клуба.