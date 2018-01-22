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«Рубин» хочет получить за Жемалетдинова 5 миллионов

22 января 2018, 06:05
7

«Локомотив» рассчитывает вернуть полузащитника «Рубина» Рифата Жемалетдинова в свои ряды. Казанцы готовы отпустить футболиста, но только в случае получения денежной компенсации в размере не менее 5 миллионов евро.

Стоит отметить, что именно такая сумма прописана в контракте Жемалетдинова с нынешним клубом в качестве опции выкупа.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Локомотива» Юрий Семин также заинтересован в полузащитнике «Зенита» Олеге Шатове и еще одном футболисте «Рубина» – Магомеде Оздоеве.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Трансферы Локомотив Рубин Жемалетдинов Рифат
Комментарии (7)
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_Аналитик_
1516595652
в Локомотиве при правильном подходе у него ценник за год поднимется как минимум в два раза, игрок молодой и перспективный, с большим потенциалом.
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raptor62
1516606449
немытым отдадут за 3 у мюллера скидка
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афоня72
1516621126
У Шпалыча эти игроки превратились бы из алмаза в рубины!!
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Антибиотик
1516638902
В своё время бабка продала Жемалетдинова за одну копейку, а теперь приходится выкупать своего воспитанника за большие деньги. Сколько ещё будем исправлять преступные деяния смородской, только одному Богу известно.
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XaXatyn
1516640490
Игрок не плохой , но он так сильно бежал в Рубин что я бы не стал его возвращать !
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