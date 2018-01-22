«Рубин» хочет получить за Жемалетдинова 5 миллионов

«Локомотив» рассчитывает вернуть полузащитника «Рубина» Рифата Жемалетдинова в свои ряды. Казанцы готовы отпустить футболиста, но только в случае получения денежной компенсации в размере не менее 5 миллионов евро.

Стоит отметить, что именно такая сумма прописана в контракте Жемалетдинова с нынешним клубом в качестве опции выкупа.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Локомотива» Юрий Семин также заинтересован в полузащитнике «Зенита» Олеге Шатове и еще одном футболисте «Рубина» – Магомеде Оздоеве.