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    «Рубин» хочет получить за Жемалетдинова 5 миллионов

    «Локомотив» рассчитывает вернуть полузащитника «Рубина» Рифата Жемалетдинова в свои ряды. Казанцы готовы отпустить футболиста, но только в случае получения денежной компенсации в размере не менее 5 миллионов евро.

    Стоит отметить, что именно такая сумма прописана в контракте Жемалетдинова с нынешним клубом в качестве опции выкупа.

    Ранее сообщалось, что главный тренер «Локомотива» Юрий Семин также заинтересован в полузащитнике «Зенита» Олеге Шатове и еще одном футболисте «Рубина» – Магомеде Оздоеве.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.01.2018 06:05
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 22 января 2018, 20:01

      Игрок не плохой , но он так сильно бежал в Рубин что я бы не стал его возвращать !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 22 января 2018, 19:35

      В своё время бабка продала Жемалетдинова за одну копейку, а теперь приходится выкупать своего воспитанника за большие деньги. Сколько ещё будем исправлять преступные деяния смородской, только одному Богу известно.

      2
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      Рейтинг: +548

      avera > Антибиотик 22 января 2018, 22:42

      Надо сделать так чтобы эта тётя оля и спонсировала бы выкуп.
      Насрала-исправляйся.

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 22 января 2018, 14:38

      У Шпалыча эти игроки превратились бы из алмаза в рубины!!

      0
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      Рейтинг: +51

      raptor62 22 января 2018, 10:34

      немытым отдадут за 3 у мюллера скидка

      0
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      Рейтинг: +99

      _Аналитик_ 22 января 2018, 07:34

      в Локомотиве при правильном подходе у него ценник за год поднимется как минимум в два раза, игрок молодой и перспективный, с большим потенциалом.

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      Рейтинг: +652

      gunstilzit > _Аналитик_ 22 января 2018, 13:33

      То есть если мы его возьмём за 5,то через год он будет стоить 10?Мечтать не вредно.
      Кто его только не отговаривал от перехода в Рубин,но он решил уйти.Пусть играет в Рубине.

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