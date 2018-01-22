Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семин хочет видеть в «Локомотиве» Шатова, Оздоева и Жемалетдинова

    Стало известно, какие футболисты могут перейти этой зимой в «Локомотив».

    Главный тренер железнодорожников Юрий Семин заинтересован в приобретении трех игроков.

    Специалист хочет видеть в своей команде полузащитника «Зенита» Олега Шатова, а также футболистов «Рубина» Магомеда Оздоева и Рифата Жемалетдинова.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.01.2018 01:41
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 22 января 2018, 11:21

      Имхо, оздоев и так не нужен - есть Баринов, Тарасов(даже если уйдет), да и Куликов ииз Казанки может подтянуться. Если только Шатова брать, тогда и Рифат не нужен будет, думаю ему и в Казани на контракте не кисло!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 22 января 2018, 09:01

      Денег не хватит...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 января 2018, 07:53

      Шатов-куда ни шло. Зачем остальные?Очень обыкновенные игроки,без изюма.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > yorgenbarenz 22 января 2018, 10:06

      Юрий Павлович им какую хочешь начинку сделает, хочешь изюм, хочешь курагу... ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 22 января 2018, 07:22

      j[j

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      Андрей3088 22 января 2018, 02:00

      Рифат- предатель!! Нам не нужен!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11