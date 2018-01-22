Семин хочет видеть в «Локомотиве» Шатова, Оздоева и Жемалетдинова

Имхо, оздоев и так не нужен - есть Баринов, Тарасов(даже если уйдет), да и Куликов ииз Казанки может подтянуться. Если только Шатова брать, тогда и Рифат не нужен будет, думаю ему и в Казани на контракте не кисло!
Стало известно, какие футболисты могут перейти этой зимой в «Локомотив».
Главный тренер железнодорожников Юрий Семин заинтересован в приобретении трех игроков.
Специалист хочет видеть в своей команде полузащитника «Зенита» Олега Шатова, а также футболистов «Рубина» Магомеда Оздоева и Рифата Жемалетдинова.