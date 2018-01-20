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    «Фейеноорд» анонсировал возвращение ван Перси

    Пресс-служба «Фейеноорда» на официальном сайте клуба сообщила о возвращении Робина ван Перси.

    На прошлой неделе «Бомбардир» писал о том, что 34-летний форвард расторгнет контракт с «Фенербахче» и подпишет соглашение с клубом из Роттердама. Об условиях его договора не сообщается.

    В текущем сезоне голландец принял участие в четырех матчах, в которых не отметился результативными действиями.

    Воспитанник «Фейеноорда» Ван Перси играл за главную команду с 2001 по 2004 год, после чего перешел в «Арсенал». Позже выступал за «Манчестер Юнайтед».

    Источник: ФК «Фейеноорд»

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    20.01.2018 01:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 31 января 2018, 11:45

      Все по старой схеме)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 21 января 2018, 19:08

      классика,однако...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 20 января 2018, 10:47

      Правильно, нужно возвращаться к истокам.

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 20 января 2018, 05:12

      Сейчас начнет мячи пачками класть и опять в Арсенал перейдет)))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 20 января 2018, 03:24

      Доиграет в родном клубе ! Успехов !

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