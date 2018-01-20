«Фейеноорд» анонсировал возвращение ван Перси

Пресс-служба «Фейеноорда» на официальном сайте клуба сообщила о возвращении Робина ван Перси.

На прошлой неделе «Бомбардир» писал о том, что 34-летний форвард расторгнет контракт с «Фенербахче» и подпишет соглашение с клубом из Роттердама. Об условиях его договора не сообщается.

В текущем сезоне голландец принял участие в четырех матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Воспитанник «Фейеноорда» Ван Перси играл за главную команду с 2001 по 2004 год, после чего перешел в «Арсенал». Позже выступал за «Манчестер Юнайтед».