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    «Наполи» отпустит Максимовича, которым интересуется «Спартак», не дешевле чем за 20 миллионов

    «Наполи» готов продать защитника Николу Максимовича.

    По данным Napolicalciolive.com, клуб рассчитывает заработать на сделке не менее 20 миллионов евро. Главным претендентом на серба считается «Спартак». Московский клуб планирует взять 26-летнего игрока в аренду.

    Сегодня стало известно, что в борьбу за футболиста включился лондонский «Арсенал».

    В текущем сезоне Максимович принял участие в четырех матчах команды во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его в 9,5 миллионов евро.

    В июле 2017 «Наполи» потратил на экс-игрока «Торино» 20 миллионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.01.2018 19:35
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 19 января 2018, 21:23

      ЦЕНА РАСТЁТ

      0
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 19 января 2018, 20:09

      А чё не 200.

      2
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      Рейтинг: +9

      qhsub.56061 19 января 2018, 19:54

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      Рейтинг: +338

      Kрейсер 19 января 2018, 19:49

      Спартак легко может поторговаться.
      У Наполи вариантов всего два: а) игрок за 20 лямов протирает лавку в Неаполе; б) отпускают игрока, который не подошёл, за меньшую сумму - скажем 15 лямов.
      Если оставят его себе и он не будет играть, то его ценник будет только уменьшаться. Спустя год сидения на лавке они и 15 за него не получат.

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      Рейтинг: +338

      Kрейсер > VVM1964 19 января 2018, 21:01

      Так его, вроде, в аренду и собирались брать. Но аренда вызывает интерес, если в договоре прописано приоритетное право выкупа и прописана приемлемая сумма.
      Брать в аренду лучше с прицелом на дальнейшее сотрудничество (если подошёл команде).
      Взять на полгода и знать, что гарантированно уйдёт - бесполезная трата денег.

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      Рейтинг: +338

      Kрейсер > VVM1964 19 января 2018, 21:23

      Да если бы от Спартака всё зависело.
      Представь, в конце аренды мы заявляем Наполи, что игрок так себе. Отдайте за 10 лямов.
      Думаю Наполи посмеётся и пошлёт нас читать и перечитывать контракт. И правильно сделает.
      Федун абсолютно прав, если пытается договориться об аренде + выкуп за приемлемые бабосы.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 января 2018, 19:46

      ну вот началось опять так опять промурыжат и придется довольствоваться Беляевым да Кутеповым.

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      Рейтинг: +338

      Kрейсер > OfaZavr 19 января 2018, 19:50

      Кутепов нормальный защитник. Не вижу проблем, если заменит Джикию в стартовом составе.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Kрейсер 19 января 2018, 19:53

      он очень пока нестабильный, может одну игру хорошо провести но потом начать косячить жестко что кажется он никогда не выйдет на нормальный уровень, а полноценно заменить Джикию вообще из наших защитников никто не сможет а уж Кутепов и подавно.

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 > OfaZavr 19 января 2018, 19:58

      Согласен. Кутепов это уровень ФНЛ. Его Фарфан и другие обученные напы накрутят как макаронину на вилку. А Максимовича дешевле не отдадут.

      2
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      Рейтинг: +338

      Kрейсер > OfaZavr 19 января 2018, 19:59

      Да, нестабильный. Да, бывает косячит.
      А кто не косячит?
      Кутепов хотя бы не привозит так, как Комбаров.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Kрейсер 19 января 2018, 20:06

      он пока больше на игрока замены подходит а не на постоянной основе играть и на замену Джикии не тянет, легионеры которыми интересуются конечно тоже не гарантия стабильности да и неизвестно как у них здесь пойдет поэтому даже не знаю что лучше.

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      Рейтинг: +338

      Kрейсер > OfaZavr 19 января 2018, 20:25

      Надеюсь, Каррера с тренерским штабом сделают правильный выбор в этой непростой ситуации.
      С Луисом Адриано - абсолютное попадание. Сколько же пользы принёс Спартаку этот игрок.
      Теперь нужно ещё одно точное попадание. На этот раз с защитником.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > klifS 20 января 2018, 10:05

      буду только рад если он будет прогрессировать и выйдет на достойный уровень, хороших защитников итак немного а уж с российским паспортом и подавно.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Kрейсер 20 января 2018, 10:09

      вот было бы замечательно если так получится, лишь бы не как с Педро Рошей до последнего тянули и взяли кота в мешке хотя может по весне мы увидим совсем другого Рошу.

      0
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 19 января 2018, 19:44

      да и куй с ними.. не зацикливайтесь, идите дальше... а то как летом выйдет....

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      Рейтинг: +33432

      oyabun 19 января 2018, 19:35

      Совсем берега потеряли? Не стоит он таких денег

      6
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 19 января 2018, 19:34

      20 лямов за игрока который не играет??? Себе оставьте!!!

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