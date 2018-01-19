«Наполи» отпустит Максимовича, которым интересуется «Спартак», не дешевле чем за 20 миллионов

ЦЕНА РАСТЁТ
«Наполи» готов продать защитника Николу Максимовича.
По данным Napolicalciolive.com, клуб рассчитывает заработать на сделке не менее 20 миллионов евро. Главным претендентом на серба считается «Спартак». Московский клуб планирует взять 26-летнего игрока в аренду.
Сегодня стало известно, что в борьбу за футболиста включился лондонский «Арсенал».
В текущем сезоне Максимович принял участие в четырех матчах команды во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его в 9,5 миллионов евро.
В июле 2017 «Наполи» потратил на экс-игрока «Торино» 20 миллионов.