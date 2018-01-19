Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Наполи» отпустит Максимовича, которым интересуется «Спартак», не дешевле чем за 20 миллионов

«Наполи» отпустит Максимовича, которым интересуется «Спартак», не дешевле чем за 20 миллионов

19 января 2018, 19:35
23

«Наполи» готов продать защитника Николу Максимовича.

По данным Napolicalciolive.com, клуб рассчитывает заработать на сделке не менее 20 миллионов евро. Главным претендентом на серба считается «Спартак». Московский клуб планирует взять 26-летнего игрока в аренду.

Сегодня стало известно, что в борьбу за футболиста включился лондонский «Арсенал».

В текущем сезоне Максимович принял участие в четырех матчах команды во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его в 9,5 миллионов евро.

В июле 2017 «Наполи» потратил на экс-игрока «Торино» 20 миллионов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Наполи Спартак Максимович Никола
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Сильвербой
1516379680
20 лямов за игрока который не играет??? Себе оставьте!!!
Ответить
oyabun
1516379747
Совсем берега потеряли? Не стоит он таких денег
Ответить
VVM1964
1516379862
Видимо узнали про травму Джикии .
Ответить
Кинстифа
1516380283
да и куй с ними.. не зацикливайтесь, идите дальше... а то как летом выйдет....
Ответить
OfaZavr
1516380415
ну вот началось опять так опять промурыжат и придется довольствоваться Беляевым да Кутеповым.
Ответить
Kрейсер
1516380555
Спартак легко может поторговаться. У Наполи вариантов всего два: а) игрок за 20 лямов протирает лавку в Неаполе; б) отпускают игрока, который не подошёл, за меньшую сумму - скажем 15 лямов. Если оставят его себе и он не будет играть, то его ценник будет только уменьшаться. Спустя год сидения на лавке они и 15 за него не получат.
Ответить
qhsub.56061
1516380866
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
Ответить
DZHEK_VOROBEY1987
1516381776
А чё не 200.
Ответить
спартак спартаков 1
1516386209
ЦЕНА РАСТЁТ
Ответить
Главные новости
ФотоЭкс игрок «Локомотива» и ЦСКА Тикнизян сменил клуб
10:56
Захаров – о пенальти в пользу «Зенита»: «Это была провокация со стороны господина Соболева»
10:41
5
Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»
10:29
2
Стало известно, когда Батраков прибудет в Стамбул для трансфера в «Галатасарай»
09:43
2
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
11
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
15
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
3
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
1
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
1
Все новости
Все новости
Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»
10:15
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
09:12
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
15
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
3
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
1
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
17
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
2
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
6
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
5
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
2
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
13
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
2
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
5
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
9
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+