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    Зидан: «Нельзя сказать, что «Реал» играл отлично, но мы добились важной победы»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан остался доволен результатом первой встречи в рамках 1/4 финала Кубка Испании с «Леганесом» (1:0). Он назвал эту победу важной для своей команды.

    «Мы провели серьезный матч, в котором смогли добиться положительного результата. Не сразу удалось наладить игру, но во втором тайме мы выглядели лучше соперника, что помогло нам в итоге забить

    Я доволен тем, как мы владели и распоряжались мячом, оборонялись и сохраняли баланс. Асенсио, как и все, может играть лучше, но и сегодня он забил победный гол.

    Возможно, что «Реалу» пока не хватает уверенности, но сезон длинный. Нам нужно продолжать выигрывать и не пропускать. Нельзя сказать, что мы играли отлично, но добились столь важной победы в матче на вылет. Надеюсь, вскоре вновь будем показывать оптимальную игру, забивать и не пропускать», – сказал Зидан после матча.

    Первый матч 1/4 финала Кубка Испании «Леганес» – «Реал» завершился со счетом 0:1. Благодаря этому результату «сливочные» прервали трехматчевую серию без побед.

    Источник: Marca

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    19.01.2018 08:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -130

      калач 19 января 2018, 11:48

      физрук на посту тренера кроме того что своих сынков в Реал протащил ничего не сделал

      -1
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      Рейтинг: +1130

      petr69 19 января 2018, 09:16

      Игру смотрел.Багаж Анчелоти исчерпан. Нового ничего придумать не сможет Зидан.
      Игроки жалующиеся что Роналду тормозит игру неправы. Нас ждут плохие 2 года

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