Зидан: «Нельзя сказать, что «Реал» играл отлично, но мы добились важной победы»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан остался доволен результатом первой встречи в рамках 1/4 финала Кубка Испании с «Леганесом» (1:0). Он назвал эту победу важной для своей команды.

«Мы провели серьезный матч, в котором смогли добиться положительного результата. Не сразу удалось наладить игру, но во втором тайме мы выглядели лучше соперника, что помогло нам в итоге забить

Я доволен тем, как мы владели и распоряжались мячом, оборонялись и сохраняли баланс. Асенсио, как и все, может играть лучше, но и сегодня он забил победный гол.

Возможно, что «Реалу» пока не хватает уверенности, но сезон длинный. Нам нужно продолжать выигрывать и не пропускать. Нельзя сказать, что мы играли отлично, но добились столь важной победы в матче на вылет. Надеюсь, вскоре вновь будем показывать оптимальную игру, забивать и не пропускать», – сказал Зидан после матча.

Первый матч 1/4 финала Кубка Испании «Леганес» – «Реал» завершился со счетом 0:1. Благодаря этому результату «сливочные» прервали трехматчевую серию без побед.