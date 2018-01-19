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    «Реал» потерял Вальехо из-за травмы бедра

    Защитник «Реала» Хесус Вальехо принял участие в первом матче 1/4 финала Кубка Испании с «Леганесом». Игра завершилась со счетом 1:0.

    Футболист не смог закончить встречу, покинув поле на 15-й минуте. 21-летний испанец получил травму задней поверхности правого бедра. В игре его заменил Начо Фернандес.

    В текущем сезоне Вальехо провел лишь восемь матчей в составе «Реала», в том числе по причине частых мышечных травм. В прошлом, играя в аренде за «Айнтрахт» из Франкфурта, футболист дважды выбывал из строя в общей сложности на два месяца.

    Источник: AS

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    19.01.2018 06:42
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