«Реал» потерял Вальехо из-за травмы бедра

Защитник «Реала» Хесус Вальехо принял участие в первом матче 1/4 финала Кубка Испании с «Леганесом». Игра завершилась со счетом 1:0.

Футболист не смог закончить встречу, покинув поле на 15-й минуте. 21-летний испанец получил травму задней поверхности правого бедра. В игре его заменил Начо Фернандес.

В текущем сезоне Вальехо провел лишь восемь матчей в составе «Реала», в том числе по причине частых мышечных травм. В прошлом, играя в аренде за «Айнтрахт» из Франкфурта, футболист дважды выбывал из строя в общей сложности на два месяца.