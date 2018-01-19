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    Сигурдссон: «Переход в «Ростов» – правильное решение для меня»

    Защитник Рагнар Сигурдссон поделился впечатлениями от перехода в «Ростов».

    Напомним, что права на футболиста принадлежали «Фулхэму». Первую часть сезона исландец провел на правах аренды в «Рубине».

    «Очень рад подписать контракт с «Ростовом». Знаю, что клуб был очень настойчивым и долгое время общался по поводу моего перехода. Не хотел спешить. Хотел принять правильное решение, и, думаю, я его принял. Мой переход в «Ростов» — это здорово для всех нас.

    Чемпионат России – сильная лига, в которой собраны игроки высокого уровня. Здесь нет легких игр, играют в силовой манере. Класс футболистов довольно высокий. Это лига хорошего уровня.

    Для меня переезд в Ростов — правильное решение прежде всего в плане футбола. Конечно, приятно, что моя сборная будет играть матч ЧМ-2018 против Хорватии в Ростове-на-Дону. Уже любовался местным новым стадионом. Скоро увижу его вживую и смогу на нем сыграть», – сказал Сигурдссон.

    Источник: ФК «Ростов»

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    19.01.2018 00:30
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