Сигурдссон: «Переход в «Ростов» – правильное решение для меня»

Защитник Рагнар Сигурдссон поделился впечатлениями от перехода в «Ростов».

Напомним, что права на футболиста принадлежали «Фулхэму». Первую часть сезона исландец провел на правах аренды в «Рубине».

«Очень рад подписать контракт с «Ростовом». Знаю, что клуб был очень настойчивым и долгое время общался по поводу моего перехода. Не хотел спешить. Хотел принять правильное решение, и, думаю, я его принял. Мой переход в «Ростов» — это здорово для всех нас.

Чемпионат России – сильная лига, в которой собраны игроки высокого уровня. Здесь нет легких игр, играют в силовой манере. Класс футболистов довольно высокий. Это лига хорошего уровня.

Для меня переезд в Ростов — правильное решение прежде всего в плане футбола. Конечно, приятно, что моя сборная будет играть матч ЧМ-2018 против Хорватии в Ростове-на-Дону. Уже любовался местным новым стадионом. Скоро увижу его вживую и смогу на нем сыграть», – сказал Сигурдссон.