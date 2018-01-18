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    «РБ Лейпциг» заплатит 20 миллионов за игрока 2001 года рождения

    Вингер «Бенфики» Умару Эмбалу близок к переходу в «РБ Лейпциг». Об этом сообщил ресурс A Bola.

    По данным источника, клуб Бундеслиги потратит на покупку 16-летнего футболиста от 18 до 20 миллионов евро.

    Гвинейско-португальский является воспитанником лиссабонского клуба и в июле 2017 года пополнил состав команды до 19 лет, покинув «Бенфику»-U17. В текущем сезоне он принял участие в пяти матчах юношеской Лиги УЕФА, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Сообщается, что президент «орлов» встретился с представителями немецкого клуба и согласовал условия перехода.

    Источник: A Bola

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    18.01.2018 18:37
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