«РБ Лейпциг» заплатит 20 миллионов за игрока 2001 года рождения

Вингер «Бенфики» Умару Эмбалу близок к переходу в «РБ Лейпциг». Об этом сообщил ресурс A Bola.

По данным источника, клуб Бундеслиги потратит на покупку 16-летнего футболиста от 18 до 20 миллионов евро.

Гвинейско-португальский является воспитанником лиссабонского клуба и в июле 2017 года пополнил состав команды до 19 лет, покинув «Бенфику»-U17. В текущем сезоне он принял участие в пяти матчах юношеской Лиги УЕФА, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Сообщается, что президент «орлов» встретился с представителями немецкого клуба и согласовал условия перехода.