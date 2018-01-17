Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Блан: «Сборная России способна преподнести сюрприз на чемпионате мира-2018»

Блан: «Сборная России способна преподнести сюрприз на чемпионате мира-2018»

17 января 2018, 16:05
14

Бывший главный тренер сборной Франции и французского «ПСЖ» Лоран Блан поделился мыслями о перспективах сборной России на домашнем чемпионате мира-2018.

«В 1998 году сборная Франции тоже не была фаворитом, не было ни одного француза, который бы верил в победу сборной на чемпионате мира. А через месяц миллионы вышли на улицу, чтобы отпраздновать победу в турнире.

Так что на предстоящем турнире возможны сюрпризы, и сборная России способна на них», – считает специалист.

Ранее Блан заявил, что мог возглавить санкт-петербургский «Зенит».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Блан Лоран
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чикомас
1516194163
Проиграть все три игры? Так это не сюрприз...для нас..
Ответить
InterMilLano1908
1516194366
Похоже у Блана деньги кончилсь, видимо хочет у нас заработать)
Ответить
zatonn
1516194505
Пропустить сверх ожидаемого - да, возможно. Этот сюрприз мсье Блан имел ввиду?
Ответить
lek!
1516195137
От нашей сборной не знаешь , что и ожидать . Выйдет из группы сенсация . Пролетят с треском то же сенсация . Так что Mr.Блан хватит смазывать .
Ответить
kvm5
1516197949
сюрпризы бывают разные
Ответить
OfaZavr
1516204978
ну так то Франция которая даже если в нее не верят все равно топ и фаворит по подбору исполнителей и качеству игры а у наших ни того ни другого да еще и отношение к делу хромает порою.
Ответить
Alex ostrov
1516207599
Это какой сюрприз?? Занять последнее место в группе??
Ответить
DENIS20161993
1516243087
Ну максимум что возможно добьется сборная это выход из группы и всё, хотя надеемся на лучшее!
Ответить
yorgenbarenz
1516252824
Не дай Бог ! Это сколько же денег придётся вбухать,чтобы стать чемпионами?
Ответить
momwig_
1516255427
Сюрприз - это если только не выйти из нашей группы, всем продув под ноль... Но так не надо.
Ответить
Главные новости
Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»
10:29
Стало известно, когда Батраков прибудет в Стамбул для трансфера в «Галатасарай»
09:43
1
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
9
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
12
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
3
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
16
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Все новости
Все новости
Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»
10:15
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
09:12
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
16
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
2
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
5
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
5
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
2
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
12
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
2
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
5
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
9
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
3
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+