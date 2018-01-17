Блан: «Сборная России способна преподнести сюрприз на чемпионате мира-2018»

Бывший главный тренер сборной Франции и французского «ПСЖ» Лоран Блан поделился мыслями о перспективах сборной России на домашнем чемпионате мира-2018.

«В 1998 году сборная Франции тоже не была фаворитом, не было ни одного француза, который бы верил в победу сборной на чемпионате мира. А через месяц миллионы вышли на улицу, чтобы отпраздновать победу в турнире.

Так что на предстоящем турнире возможны сюрпризы, и сборная России способна на них», – считает специалист.

Ранее Блан заявил, что мог возглавить санкт-петербургский «Зенит».