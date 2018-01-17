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    Блан: «Сборная России способна преподнести сюрприз на чемпионате мира-2018»

    Бывший главный тренер сборной Франции и французского «ПСЖ» Лоран Блан поделился мыслями о перспективах сборной России на домашнем чемпионате мира-2018.

    «В 1998 году сборная Франции тоже не была фаворитом, не было ни одного француза, который бы верил в победу сборной на чемпионате мира. А через месяц миллионы вышли на улицу, чтобы отпраздновать победу в турнире.

    Так что на предстоящем турнире возможны сюрпризы, и сборная России способна на них», – считает специалист.

    Ранее Блан заявил, что мог возглавить санкт-петербургский «Зенит».

    Источник: ТАСС

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    17.01.2018 16:05
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 18 января 2018, 09:03

      Сюрприз - это если только не выйти из нашей группы, всем продув под ноль... Но так не надо.

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 18 января 2018, 08:20

      Не дай Бог ! Это сколько же денег придётся вбухать,чтобы стать чемпионами?

      0
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      Рейтинг: +113

      DENIS20161993 18 января 2018, 05:38

      Ну максимум что возможно добьется сборная это выход из группы и всё, хотя надеемся на лучшее!

      0
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 17 января 2018, 19:46

      Это какой сюрприз?? Занять последнее место в группе??

      0
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim > Alex ostrov 18 января 2018, 00:03

      ахаха...точно,только на такой наши геймеры способны))))

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 января 2018, 19:02

      ну так то Франция которая даже если в нее не верят все равно топ и фаворит по подбору исполнителей и качеству игры а у наших ни того ни другого да еще и отношение к делу хромает порою.

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      Рейтинг: +355

      kvm5 17 января 2018, 17:05

      сюрпризы бывают разные

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      Рейтинг: +1894

      lek! 17 января 2018, 16:18

      От нашей сборной не знаешь , что и ожидать .
      Выйдет из группы сенсация .
      Пролетят с треском то же сенсация .

      Так что Mr.Блан хватит смазывать .

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      Рейтинг: +432

      Nekit92 17 января 2018, 16:18

      Они нам на каждом турнире по сюрпризу преподносят.

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      Рейтинг: +953

      Юрэс 17 января 2018, 16:12

      Нууууу НАХРЕНА сразу п....БЫВАТЬ! !?!?!
      Максимум финал . ХА ХА ХА! !!!

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 17 января 2018, 16:08

      Пропустить сверх ожидаемого - да, возможно. Этот сюрприз мсье Блан имел ввиду?

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