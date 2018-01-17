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Блан: «Я мог возглавить «Зенит» вместо Луческу»

17 января 2018, 15:37
19

Бывший главный тренер французского «ПСЖ» и сборной Франции Лоран Блан рассказал, что он имел возможность поработать в России. В услугах специалиста был заинтересован санкт-петербургский «Зенит».

«Могу ли оказаться в России? Почему нет, это может быть интересный опыт, все зависит от предложения. Например, я мог возглавить «Зенит», когда оттуда ушел Андре Виллаш-Боаш, но тогда не получилось», – сказал француз.

Напомним, что после ухода португальца сине-бело-голубых возглавил Мирча Луческу.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча Блан Лоран
Комментарии (19)
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ZAITZEFF2011
1516192896
Для Зенита это тонкий намек на толстые обстоятельства.
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DOCTOR PENALTY
1516192918
Поработать в России - это интересный опыт. Раскройте смысл, господин Блан.
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kykyi
1516193980
Будем считать, что Бог спас тебя от позора. Ставь свечки потолще и будет тебе счастье.
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Полная Канистра
1516194791
после мани приходи тоже войдёшь в историю клуба
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Куртуазные манеры
1516195125
На его месте должен быть я.
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Антимат
1516195668
Скоро появится такая возможность.
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Svoysvoemubrat
1516196819
Сейчас бы ругали не цыгана, а лягушатника.
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OfaZavr
1516204718
лучше посмотри на Манчини сделай выводы и радуйся что позора избежал))
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Joko21
1516205687
после Манчини все возможно
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Антон bx14e
1516214628
А вообще,у итальянцев неплохие "приключения в России": Спалетти,Каррера,Манчини пока на плаву..Однозначно капелло их подводит..(специально с маленькой буквы) С другой стороны,трудно ли тренировать топ-команды!?)) Всегда мечтал,чтоб кто-нибудь из тех,кто считает себя величайшими тренерами,попросился бы в Нижегородский Локомотив(Электронику или Волгу),Волгоградский ротор или Владикавказскую Аланию,Носту Новотроицкую и тд теперешние...Ну хоть бы кто взялся! Без вложений взял,и за 5-7 лет "натренировал",из детей чемпионов вырастил!
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