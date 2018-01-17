Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Блан: «Я мог возглавить «Зенит» вместо Луческу»

    Бывший главный тренер французского «ПСЖ» и сборной Франции Лоран Блан рассказал, что он имел возможность поработать в России. В услугах специалиста был заинтересован санкт-петербургский «Зенит».

    «Могу ли оказаться в России? Почему нет, это может быть интересный опыт, все зависит от предложения. Например, я мог возглавить «Зенит», когда оттуда ушел Андре Виллаш-Боаш, но тогда не получилось», – сказал француз.

    Напомним, что после ухода португальца сине-бело-голубых возглавил Мирча Луческу.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.01.2018 15:37
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 17 января 2018, 21:43

      А вообще,у итальянцев неплохие "приключения в России":
      Спалетти,Каррера,Манчини пока на плаву..Однозначно капелло их подводит..(специально с маленькой буквы)
      С другой стороны,трудно ли тренировать топ-команды!?))
      Всегда мечтал,чтоб кто-нибудь из тех,кто считает себя величайшими тренерами,попросился бы в Нижегородский Локомотив(Электронику или Волгу),Волгоградский ротор или Владикавказскую Аланию,Носту Новотроицкую и тд теперешние...Ну хоть бы кто взялся! Без вложений взял,и за 5-7 лет "натренировал",из детей чемпионов вырастил!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 17 января 2018, 19:14

      после Манчини все возможно

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Joko21 17 января 2018, 19:48

      да скорей бы убрали этого макаронника

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 января 2018, 18:58

      лучше посмотри на Манчини сделай выводы и радуйся что позора избежал))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 17 января 2018, 18:46

      а что мешало? слабо в Питере поработать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 17 января 2018, 17:33

      Я думаю это было бы лучше...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 17 января 2018, 16:46

      Сейчас бы ругали не цыгана, а лягушатника.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      Антимат 17 января 2018, 16:27

      Скоро появится такая возможность.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 17 января 2018, 16:18

      На его месте должен быть я.

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 января 2018, 16:13

      после мани приходи тоже войдёшь в историю клуба

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 17 января 2018, 16:11

      Поработать кассиршей в какой-нибудь "ленте",-вот это интересный опыт.график 2/2 8-22,разложить товар,пока покупателей нет),весь день слушать пик-пииик,пакеты предлагать,после смены затусить с грузчиком на складе,а в конце месяца получить заветные 20 тысяч рублей,из которых вычтут штрафа тыщи 3..
      Но,к сожалению,на таких условиях работать не позовут,при всём уважении к Лорану

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11