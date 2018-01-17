Блан: «Я мог возглавить «Зенит» вместо Луческу»

Бывший главный тренер французского «ПСЖ» и сборной Франции Лоран Блан рассказал, что он имел возможность поработать в России. В услугах специалиста был заинтересован санкт-петербургский «Зенит».

«Могу ли оказаться в России? Почему нет, это может быть интересный опыт, все зависит от предложения. Например, я мог возглавить «Зенит», когда оттуда ушел Андре Виллаш-Боаш, но тогда не получилось», – сказал француз.

Напомним, что после ухода португальца сине-бело-голубых возглавил Мирча Луческу.