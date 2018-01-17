Блан: «Я мог возглавить «Зенит» вместо Луческу»

А вообще,у итальянцев неплохие "приключения в России":
Спалетти,Каррера,Манчини пока на плаву..Однозначно капелло их подводит..(специально с маленькой буквы)
С другой стороны,трудно ли тренировать топ-команды!?))
Всегда мечтал,чтоб кто-нибудь из тех,кто считает себя величайшими тренерами,попросился бы в Нижегородский Локомотив(Электронику или Волгу),Волгоградский ротор или Владикавказскую Аланию,Носту Новотроицкую и тд теперешние...Ну хоть бы кто взялся! Без вложений взял,и за 5-7 лет "натренировал",из детей чемпионов вырастил!
Бывший главный тренер французского «ПСЖ» и сборной Франции Лоран Блан рассказал, что он имел возможность поработать в России. В услугах специалиста был заинтересован санкт-петербургский «Зенит».
«Могу ли оказаться в России? Почему нет, это может быть интересный опыт, все зависит от предложения. Например, я мог возглавить «Зенит», когда оттуда ушел Андре Виллаш-Боаш, но тогда не получилось», – сказал француз.
Напомним, что после ухода португальца сине-бело-голубых возглавил Мирча Луческу.