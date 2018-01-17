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Пато мечтает сыграть на ЧМ-2018 в составе сборной Бразилии

17 января 2018, 08:17
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Нападающий «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Алешандре Пато мечтает вернуться в сборную Бразилии, чтобы сыграть на чемпионате мира-2018 в России.

«Я работаю каждый день, думая о сборной Бразилии. Это позволяет выполнять мне дополнительную физическую работу у себя дома и в тренажерном зале.

Думаю, я провел отличный сезон. Я помог своему клубу перейти на новый уровень.

До чемпионата мира осталось достаточно много времени. Сейчас мне нужно сосредоточиться на моей игре в Китае. Если появится возможность, то я буду очень счастлив вновь сыграть за сборную Бразилии. Я работаю над этим на 100 процентов.

Кто знает, может быть, я снова смогу сыграть в товарищеском матче за сборную, чтобы показать все то, на что я способен», – цитирует слова Пато Omnisport.

Напомним, что последний раз 28-летний Пато надевал футболку национальной команды в 2013 году.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Тяньцзинь Цюаньцзянь Бразилия Пато
Комментарии (1)
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InterMilLano1908
1516169622
Хотел бы играть остался бы в Вильерреале. Тевес уже ассказал правду о Китае....там отдыхают, а не играют в футбол. Тот же Рамирез щас уходит в Интер что бы попасть на ЧМ.
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