Пато мечтает сыграть на ЧМ-2018 в составе сборной Бразилии

Нападающий «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Алешандре Пато мечтает вернуться в сборную Бразилии, чтобы сыграть на чемпионате мира-2018 в России.

«Я работаю каждый день, думая о сборной Бразилии. Это позволяет выполнять мне дополнительную физическую работу у себя дома и в тренажерном зале.

Думаю, я провел отличный сезон. Я помог своему клубу перейти на новый уровень.

До чемпионата мира осталось достаточно много времени. Сейчас мне нужно сосредоточиться на моей игре в Китае. Если появится возможность, то я буду очень счастлив вновь сыграть за сборную Бразилии. Я работаю над этим на 100 процентов.

Кто знает, может быть, я снова смогу сыграть в товарищеском матче за сборную, чтобы показать все то, на что я способен», – цитирует слова Пато Omnisport.

Напомним, что последний раз 28-летний Пато надевал футболку национальной команды в 2013 году.