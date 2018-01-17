Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пато мечтает сыграть на ЧМ-2018 в составе сборной Бразилии

    Нападающий «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Алешандре Пато мечтает вернуться в сборную Бразилии, чтобы сыграть на чемпионате мира-2018 в России.

    «Я работаю каждый день, думая о сборной Бразилии. Это позволяет выполнять мне дополнительную физическую работу у себя дома и в тренажерном зале.

    Думаю, я провел отличный сезон. Я помог своему клубу перейти на новый уровень.

    До чемпионата мира осталось достаточно много времени. Сейчас мне нужно сосредоточиться на моей игре в Китае. Если появится возможность, то я буду очень счастлив вновь сыграть за сборную Бразилии. Я работаю над этим на 100 процентов.

    Кто знает, может быть, я снова смогу сыграть в товарищеском матче за сборную, чтобы показать все то, на что я способен», – цитирует слова Пато Omnisport.

    Напомним, что последний раз 28-летний Пато надевал футболку национальной команды в 2013 году.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.01.2018 08:17
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 17 января 2018, 09:13

      Хотел бы играть остался бы в Вильерреале. Тевес уже ассказал правду о Китае....там отдыхают, а не играют в футбол.
      Тот же Рамирез щас уходит в Интер что бы попасть на ЧМ.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11