Промес: «В России никто не показывает того, что показываю я»

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес считает, что является самым эффективным футболистом РФПЛ. Голландец заявил это, отвечая на вопрос о репликах в свой адрес со стороны экс-игрока сборной России Андрея Канчельскиса.

«Канчельскис сказал, что я не потяну АПЛ? Какие у него аргументы? Нельзя просто объяснять это тем, что Промес играет в чемпионате России. Почему же тогда никто здесь не показывает того, что показываю я?» – сказал хавбек.

Промес выступает за «Спартак» с лета 2014 года.