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  • Промес: «В России никто не показывает того, что показываю я»

Промес: «В России никто не показывает того, что показываю я»

15 января 2018, 20:09
72

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес считает, что является самым эффективным футболистом РФПЛ. Голландец заявил это, отвечая на вопрос о репликах в свой адрес со стороны экс-игрока сборной России Андрея Канчельскиса.

«Канчельскис сказал, что я не потяну АПЛ? Какие у него аргументы? Нельзя просто объяснять это тем, что Промес играет в чемпионате России. Почему же тогда никто здесь не показывает того, что показываю я?» – сказал хавбек.

Промес выступает за «Спартак» с лета 2014 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (72)
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NIK32RUS
1516037201
А что он такого показал что он лучше других? Забил как остальные не чего особенного, по мне, он зависимый игрок: идет игра у Спартака и он играет хорошо! А чтоб взвалить все на себя и тащить команду он не готов.
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InterMilLano1908
1516037551
видели мы что ты ЛЧ показал...
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insider_retro
1516038421
Как минимум - не скромно... Эффективный, полезный, лучший - где тот критерий, который позволит определиться и где те аргументы, которые положат на лопатки любое высказывание... А высказываются многие - Бубнов со статистикой и ТТД, Орлов с творческим полётом души и ряд других обожаемых специалистов... А где истина?!....))))
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mialkov
1516038423
Антоха, остынь! Не надо себя превозносить...
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кошмарик
1516038836
во ниггер распоясался.. плетей ему ввалить..
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de bruyne
1516038908
Вагнер лав жо карвалье угарают
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srg38
1516039461
пуп земли епта Промеска
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батог
1516041229
Мало ли что показывает? Что напали на пацана? Канчельскис- это не допризнанный старый пердун! Не обращай внимания, Антоха!!!
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Нострадамус_Саша
1516042529
Квинси - БОГ !!!!! В России близко никого нет !!!!!
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Татарин за ЦСКА
1516045074
Когда Вагнер и Думбия показывали отличный футбол,так они не говорили!!! Не зря я не люблю Промеса.Зазнавайся и дальше,губастый!!!
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