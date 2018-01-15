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    Промес: «В России никто не показывает того, что показываю я»

    Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес считает, что является самым эффективным футболистом РФПЛ. Голландец заявил это, отвечая на вопрос о репликах в свой адрес со стороны экс-игрока сборной России Андрея Канчельскиса.

    «Канчельскис сказал, что я не потяну АПЛ? Какие у него аргументы? Нельзя просто объяснять это тем, что Промес играет в чемпионате России. Почему же тогда никто здесь не показывает того, что показываю я?» – сказал хавбек.

    Промес выступает за «Спартак» с лета 2014 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2018 20:09
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    Комментарии68
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      Рейтинг: +2569

      АЛЕКС 58 17 июня 2018, 10:43

      ЗВЕЗДЮК ч....опый!!!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 января 2018, 10:55

      не верю я в правдивость этого интервью или переводчик специально фантазию включил чтобы сенсацию создать и вызвать негатив болельщиков.

      0
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      Рейтинг: +11240

      alp 16 января 2018, 10:27

      а что он показывает? можно видео?

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 16 января 2018, 09:26

      Пока ещё надеюсь, что это "трудности перевода"™ и Квинси говорил не совсем дословно так. А то здорово похоже на "звездянку". А глядя .как он позволяет себе "расслабиться", когда игра не идет - как-то совсем тревожно.

      1
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 16 января 2018, 09:26

      Ну рядом с Кокориными и Дзюбой бесспорно он лучший. Но вот когда на поле Коутиньо и Салах то там уже посложнее. Они то тренируются, а не пирожки едят и пьют шампусики в Монако

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 16 января 2018, 08:49

      Скромнее надо быть!! Скромнее!

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 16 января 2018, 03:52

      Да, где факты? А то базарят эти канчельскисы, а толку то.. вафли. А Промес своей игрой доказывает что он здесь лучший. А кто в шары нассал, так статистику смотрите его, там все видно!

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      Рейтинг: +113

      DENIS20161993 16 января 2018, 03:08

      Пускай продолжает в том же духе!

      1
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      Рейтинг: +875

      sidul1 16 января 2018, 01:34

      Прав,он лучший.

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      Рейтинг: +1101

      edw7777 16 января 2018, 00:49

      М-да! От скромности не умрет...

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