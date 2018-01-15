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  • Альба: «Если бы «Барселона» отставала от «Реала» на 19 очков, то в Каталонии нас бы убили»

Альба: «Если бы «Барселона» отставала от «Реала» на 19 очков, то в Каталонии нас бы убили»

15 января 2018, 07:32
2

Защитник «Барселоны» Жорди Альба после победного матча с «Реалом Сосьедад» заявил, что даже 19-ти очковый отрыв от «Реала» не должен расслаблять каталонцев.

«Еще до игры мы знали, насколько тяжело здесь играть. Но нам удалось записать на свой счет три крайне важных очка, на стадионе, где мы давно не побеждали.

Отставание «Реала»? Если бы мы отставали от них на 19 очков, то в Барселоне нас просто бы убили. Это огромный отрыв! Однако, мы не должны забывать, что «Реал» будет сражаться до конца.

Секрет беспроигрышной серии «Барселоны»? Он заключается в самой команде. У нас все одинаково активно играют в обороне, участвуют в прессинге и отборе мяча. А судьбу матчей решают форварды», – сказал Альба.

Матч 19-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» – «Барселона» завершился со счетом 2:4.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Реал Сосьедад Реал Альба Жорди
Комментарии (2)
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Football06
1516002294
Судьбу прошлого матча с сельтой решил не только Месси но и ты.. Молодец в атаке очень нравится взаимодействия с Месси, крутой Камбэк, и Отрыв конечно хорош, можно переключить на матчи ЛЧ и в Ла Лиге потерять пару раз очки
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LAY394
1516026867
ой да ладно..., если барса две лиги чемпионов взяла бы подряд весь Мадрид бы застрелился...
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