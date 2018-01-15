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    Альба: «Если бы «Барселона» отставала от «Реала» на 19 очков, то в Каталонии нас бы убили»

    Защитник «Барселоны» Жорди Альба после победного матча с «Реалом Сосьедад» заявил, что даже 19-ти очковый отрыв от «Реала» не должен расслаблять каталонцев.

    «Еще до игры мы знали, насколько тяжело здесь играть. Но нам удалось записать на свой счет три крайне важных очка, на стадионе, где мы давно не побеждали.

    Отставание «Реала»? Если бы мы отставали от них на 19 очков, то в Барселоне нас просто бы убили. Это огромный отрыв! Однако, мы не должны забывать, что «Реал» будет сражаться до конца.

    Секрет беспроигрышной серии «Барселоны»? Он заключается в самой команде. У нас все одинаково активно играют в обороне, участвуют в прессинге и отборе мяча. А судьбу матчей решают форварды», – сказал Альба.

    Матч 19-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» – «Барселона» завершился со счетом 2:4.

    Источник: Marca

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    15.01.2018 07:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +567

      LAY394 15 января 2018, 17:34

      ой да ладно..., если барса две лиги чемпионов взяла бы подряд весь Мадрид бы застрелился...

      1
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      Рейтинг: +906

      Football06 15 января 2018, 10:44

      Судьбу прошлого матча с сельтой решил не только Месси но и ты.. Молодец в атаке очень нравится взаимодействия с Месси, крутой Камбэк, и Отрыв конечно хорош, можно переключить на матчи ЛЧ и в Ла Лиге потерять пару раз очки

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