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Кокорин может продолжить карьеру в «Эвертоне»

13 января 2018, 14:16
30

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин попал в сферу интересов одного из английских клубов.

По информации источника, 26-летнего игрока хочет приобрести «Эвертон», готовый заплатить за него порядка 20 миллионов евро. Существует вероятность, что сделка состоится в летнее трансферное окно.

При этом отмечается, что форвард не против смены клуба, если он будет из топ-чемпионата и регулярно выступать в еврокубках.

В текущем сезоне Кокорин провел 29 матчей, записав в свой актив 18 голов и четыре результативные передачи.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Эвертон Кокорин Александр
Комментарии (30)
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makson_klim
1515842555
конец карьере!!!Если это не утка....Зная Сашу,он там зажжет!!!Только не в футболе...((((
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mialkov
1515842854
В свете последних статей Бомбардира возникает вопрос: а руководители Эвертона знают об этом?
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insider_retro
1515842989
В понедельник ливерпульцы прочитают утренние газеты, удивятся, но, на всякий случай начнут собирать 20 лимонов, ибо проинформировал ИСТОЧНИК!...))))
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David_Fio
1515843014
Он им ни к чему, они Тосуна купили! Он при всем уважении, более сильный форвард!!
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Gullit 76
1515844857
Будет Руни бутсы мыть.А вообще-то пора - Эвертон не худший вариант,а насчёт попадания в кубки - вот пусть и поможет попасть.
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порт
1515844874
Куда только сми не отправляло бедолагу Кокошу.
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dinar7777dinar
1515845768
для кокоши - анжи !! это его потолок ! какой ему эвертон ! он даже для суонси даром не нужен ! еще и 20 миллионов ! за что?
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Garrincha58
1515852545
а самое интересное Кокошку спросили пойдет ли он на понижение зарплаты да и еще и пахать надо будет
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OfaZavr
1515858030
очень сомнительная информация тем более в трансферное окно когда подобные слухи только и гуляют, поэтому если есть хоть немного правды то скоро мы об этом узнает от официальный лиц, а пока не верю.
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BarStep
1515861063
Фигня все это... Ни Кокорин, ни Смолов, ни Головин и т.д. не нужны топ чемпионатам..., к сожалению... Ну если только блеснут на ЧМ, но не раньше..
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