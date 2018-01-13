Кокорин может продолжить карьеру в «Эвертоне»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин попал в сферу интересов одного из английских клубов.

По информации источника, 26-летнего игрока хочет приобрести «Эвертон», готовый заплатить за него порядка 20 миллионов евро. Существует вероятность, что сделка состоится в летнее трансферное окно.

При этом отмечается, что форвард не против смены клуба, если он будет из топ-чемпионата и регулярно выступать в еврокубках.

В текущем сезоне Кокорин провел 29 матчей, записав в свой актив 18 голов и четыре результативные передачи.