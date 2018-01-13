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    Кокорин может продолжить карьеру в «Эвертоне»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин попал в сферу интересов одного из английских клубов.

    По информации источника, 26-летнего игрока хочет приобрести «Эвертон», готовый заплатить за него порядка 20 миллионов евро. Существует вероятность, что сделка состоится в летнее трансферное окно.

    При этом отмечается, что форвард не против смены клуба, если он будет из топ-чемпионата и регулярно выступать в еврокубках.

    В текущем сезоне Кокорин провел 29 матчей, записав в свой актив 18 голов и четыре результативные передачи.

    Источник: ФАН

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    13.01.2018 14:16
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 13 января 2018, 20:45

      Эвертон не скоро будет снова выступать в еврокубках. Так что футбольных мотивов в таком переходе нет. А вот в деньгах Кокорин при таком переходе не проиграет. Бюджет Эвертона не намного меньше, чем у Зенита, и Лукаку в Эвертоне преспокойно получал в два раза больше, чем Кокорин сейчас - в Зените.

      0
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      Рейтинг: +72

      М.Т. 13 января 2018, 20:03

      Продолжить то он может,а вот захочет ли менять деньги на футбол

      1
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 13 января 2018, 19:31

      Фигня все это... Ни Кокорин, ни Смолов, ни Головин и т.д. не нужны топ чемпионатам..., к сожалению... Ну если только блеснут на ЧМ, но не раньше..

      3
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат > BarStep 13 января 2018, 20:51

      Вы неправы. Смолов и Кокорин могли бы усилить середняка АПЛ, и нынешний Эвертон или Вест-Хэм слабее четверки, а то и пятерки наших ведущих. Но в Англию русского сейчас на работу не возьмут. А середняки в чемпионатах Германии, Италии и Испании сразу смотрят на зарплату игрока, футболисты с такой зарплатой как у Кокорина и Смолова ни Вердеру ни Аталанте не подходят. А насчет Головина там просто не уверены. Если он поиграет в ЦСКА на таком же уровне как сейчас еще год, его скорее всего пригласят. Конечно, не в топ-команду, а в средний клуб из топовой пятерки футбольных лиг.

      0
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      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 13 января 2018, 19:26

      Это один из последних шансов,если инфа верна.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 января 2018, 18:40

      очень сомнительная информация тем более в трансферное окно когда подобные слухи только и гуляют, поэтому если есть хоть немного правды то скоро мы об этом узнает от официальный лиц, а пока не верю.

      7
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 13 января 2018, 18:23

      Первое Апреля еще не скоро...Видать календарик потерял автор.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 13 января 2018, 18:22

      Маловероятно, но было бы очень интересно посмотреть на наших в Европе

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 января 2018, 17:49

      Смешно ! Только после ЧМ кто-то сможет им заинтересоваться !

      1
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      Рейтинг: +4025

      raritet 13 января 2018, 17:41

      наверное Эвертон впечатлил Кокошкин промах с метра в пустые ворота в ворота Ахмата...

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 января 2018, 17:09

      а самое интересное Кокошку спросили пойдет ли он на понижение зарплаты да и еще и пахать надо будет

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