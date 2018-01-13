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    Боккетти: «Жена сказала, что подарит мне на день рождения российский паспорт»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти заявил, что готов к получению российского гражданства, однако отметил, что до сих пор не предпринял для этого никаких шагов.

    Напомним, итальянец выступает в РФПЛ с 2010 года. В 2014 году он бракосочетался с гражданкой России Екатериной Мальцевой. Сейчас у пары двое детей.

    «Я готов получить российский паспорт, но пока не сделал для этого ничего. Жена говорит, что подарит мне его на день рождения. У меня русская жена, мои дети родились здесь. В будущем я, конечно, связываю свою жизнь с Россией», – сказал Боккетти.

    31-летний футболист перешел в «Спартак» из «Рубина» в январе 2013 года. Его нынешний контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2020 года.

    Источник: ТАСС

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    13.01.2018 12:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 13 января 2018, 13:40

      МОЖЕТ И СБОРНОЙ ПРИГОДИТСЯ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +249

      selkoka > спартак спартаков 1 13 января 2018, 13:43

      Не, за Италию вроде уже заигран.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > спартак спартаков 1 13 января 2018, 16:09

      Для сборной РФ по футболу Боккетти уже стар.

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 13 января 2018, 13:23

      Такими "подарками" должны заинтересоваться соответствующие органы, если уж жёны паспорта начинают дарить!(ирония).

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