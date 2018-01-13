Боккетти: «Жена сказала, что подарит мне на день рождения российский паспорт»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти заявил, что готов к получению российского гражданства, однако отметил, что до сих пор не предпринял для этого никаких шагов.

Напомним, итальянец выступает в РФПЛ с 2010 года. В 2014 году он бракосочетался с гражданкой России Екатериной Мальцевой. Сейчас у пары двое детей.

«Я готов получить российский паспорт, но пока не сделал для этого ничего. Жена говорит, что подарит мне его на день рождения. У меня русская жена, мои дети родились здесь. В будущем я, конечно, связываю свою жизнь с Россией», – сказал Боккетти.

31-летний футболист перешел в «Спартак» из «Рубина» в январе 2013 года. Его нынешний контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2020 года.