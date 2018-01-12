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    Каррера – об уходе Зе Луиша и Промеса: «Каждый должен идти по выбранному пути»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о возможном уходе Зе Луиша и Квинси Промеса.

    «Для меня они футболисты «Спартака», у нас нет намерения продавать их.

    Естественно, если поступит хорошее для клуба и игрока предложение, то я не смогу заставить их передумать. Не хочу, чтобы они играли в «Спартаке», будучи недовольными. Каждый должен иметь возможность идти по выбранному пути», — цитирует Карреру 8news.

    Красно-белые ушли на зимний перерыв в статусе третьей команды турнирной таблицы.

    Сегодня «Бомбардир» писал о том, что «Спартак» перенес переговоры по защитнику «Сантоса» Лукасу Вериссимо на следующую неделю.

    Источник: Sport24

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    12.01.2018 21:30
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 13 января 2018, 20:28

      вот это правильно!
      Не хочу, чтобы они играли в «Спартаке», будучи недовольными!
      Это главная фраза!игрок играет пока счастлив в клубе и знает что на него рассчитывают и верят!
      вперед FCSM

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 января 2018, 12:08

      Ну до лета я сомневаюсь в их уходе, смысла нет уходить! А уже летом в зависимости от предложений и желаний самих игроков, можно будет вести диалог!!!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 января 2018, 10:25

      все верно говорит пока их все устраивает никуда не уйдут, ну а если вздумают то держать нет смысла против воли известно ничего хорошего из этого не выйдет.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 января 2018, 07:07

      Общие фразы-чемпионат начнется,тогда и будет ясно по составам.

      0
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      Рейтинг: +131

      VIKZH 13 января 2018, 05:26

      Как известно в Бразилии много диких обезьян - наберем еще

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 13 января 2018, 02:42

      Совершенно не переживаю за судьбу этих Промесов, Гомесов, и иже с ними. Спартак - достойный клуб СССР, после Великого Развала проскочивший вылет из неприкосновенной зоны избранных национальных команд. Вот только страсть к славе и баблу непокобелима, - вместо воспитания своих игроков, снова хрень трансферная - "кручу-верчу-запутать хочу"...
      СПАРТАК, вернись играть в РФПЛ и ЛЧ с лицом, хоть немного похожим на российско-федеративное....Народная команда всё-таки!... С ув.

      0
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      Рейтинг: +545

      kachan63 13 января 2018, 01:38

      Ну сколько можно уже талдычить об одном и том же - продолжится чемпионат, узнаем стартовые составы, и тогда станет понятно - кто, куда и за какие "бабки" свалил. А пока наслаждайтесь фэйками и полу-фэйками.

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      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 12 января 2018, 23:19

      не стоит ни тому ни другому куда-то уходить.

      1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 12 января 2018, 22:43

      бабло побеждает зло

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 января 2018, 22:12

      До осени - НИКУДА!

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