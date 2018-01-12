Каррера – об уходе Зе Луиша и Промеса: «Каждый должен идти по выбранному пути»

вот это правильно!
Не хочу, чтобы они играли в «Спартаке», будучи недовольными!
Это главная фраза!игрок играет пока счастлив в клубе и знает что на него рассчитывают и верят!
вперед FCSM
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о возможном уходе Зе Луиша и Квинси Промеса.
«Для меня они футболисты «Спартака», у нас нет намерения продавать их.
Естественно, если поступит хорошее для клуба и игрока предложение, то я не смогу заставить их передумать. Не хочу, чтобы они играли в «Спартаке», будучи недовольными. Каждый должен иметь возможность идти по выбранному пути», — цитирует Карреру 8news.
Красно-белые ушли на зимний перерыв в статусе третьей команды турнирной таблицы.
Сегодня «Бомбардир» писал о том, что «Спартак» перенес переговоры по защитнику «Сантоса» Лукасу Вериссимо на следующую неделю.