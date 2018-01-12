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  • Каррера – об уходе Зе Луиша и Промеса: «Каждый должен идти по выбранному пути»

Каррера – об уходе Зе Луиша и Промеса: «Каждый должен идти по выбранному пути»

12 января 2018, 21:30
17

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о возможном уходе Зе Луиша и Квинси Промеса.

«Для меня они футболисты «Спартака», у нас нет намерения продавать их.

Естественно, если поступит хорошее для клуба и игрока предложение, то я не смогу заставить их передумать. Не хочу, чтобы они играли в «Спартаке», будучи недовольными. Каждый должен иметь возможность идти по выбранному пути», — цитирует Карреру 8news.

Красно-белые ушли на зимний перерыв в статусе третьей команды турнирной таблицы.

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что «Спартак» перенес переговоры по защитнику «Сантоса» Лукасу Вериссимо на следующую неделю.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зе Луиш Промес Квинси Каррера Массимо
Комментарии (17)
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VVM1964
1515782538
Бомбардир , вы там просто уже задолбали всех , ну почему постоянно заголовки не соответствую содержанию статьи - редактора уволить к ядреней фене .
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Полная Канистра
1515783170
с уважением относится к своим футболистам очень верный подход главное здоровая обстановка в команде
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ilichkadr
1515783804
Очередное подтверждение того, что главный тренер ничего не решает. Купили обезьяну - тренируй. Не купили, пользуйся теми. что есть. Как человек, Массимо Каррера просто молодца! Я не мясной, но позиция Массимо по-человески просто впечатляет........
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DOCTOR PENALTY
1515784373
До осени - НИКУДА!
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KARAT777
1515786186
бабло побеждает зло
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aaaaahhhh
1515788353
не стоит ни тому ни другому куда-то уходить.
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Диктор
1515816431
Общие фразы-чемпионат начнется,тогда и будет ясно по составам.
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OfaZavr
1515828325
все верно говорит пока их все устраивает никуда не уйдут, ну а если вздумают то держать нет смысла против воли известно ничего хорошего из этого не выйдет.
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Сильвербой
1515834498
Ну до лета я сомневаюсь в их уходе, смысла нет уходить! А уже летом в зависимости от предложений и желаний самих игроков, можно будет вести диалог!!!
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Vlad_Tverskoy
1515864490
вот это правильно! Не хочу, чтобы они играли в «Спартаке», будучи недовольными! Это главная фраза!игрок играет пока счастлив в клубе и знает что на него рассчитывают и верят! вперед FCSM
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