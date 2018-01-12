Каррера – об уходе Зе Луиша и Промеса: «Каждый должен идти по выбранному пути»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о возможном уходе Зе Луиша и Квинси Промеса.

«Для меня они футболисты «Спартака», у нас нет намерения продавать их.

Естественно, если поступит хорошее для клуба и игрока предложение, то я не смогу заставить их передумать. Не хочу, чтобы они играли в «Спартаке», будучи недовольными. Каждый должен иметь возможность идти по выбранному пути», — цитирует Карреру 8news.

Красно-белые ушли на зимний перерыв в статусе третьей команды турнирной таблицы.

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что «Спартак» перенес переговоры по защитнику «Сантоса» Лукасу Вериссимо на следующую неделю.